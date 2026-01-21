國家警報響了別嚇到！3大電信16時測災防告警訊息　關閉方式曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

手機下午突然大響別緊張，不是真的出事。中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，今（21）日下午4時將在全台含離島地區實施「災防告警訊息測試」。至於不想被測試警報嚇到的民眾，也可以自行關閉設定。以iPhone為例，只要進入手機的「設定」App，點選「通知」，滑到最底部的「政府警示」，將「每月測試用訊息」關閉，就不會收到測試警報了。

中華電信發出公告表示，為配合政府政策，持續不定期進行災防告警系統測試作業，目的是在真正災害發生時，能即時把訊息送到民眾手機中，「傾力為全台民眾安全把關」。此次測試時間為115年1月21日下午4時，範圍涵蓋台灣本島與離島地區。

中華電信也說明，測試是透過「每月測試用訊息」頻道發送，過程中不會影響正常使用服務。另外，該頻道在多數手機中預設為關閉狀態，因此能有效降低對用戶的干擾，僅有少部分手機設定不同的用戶，才會聽到告警聲或感受到震動。

若不想警報聲響起，也可以自行關閉測試用訊息的設定。以iPhone為例，只要進入手機的「設定」App，點選「通知」，滑到最底部的「政府警示」，將「每月測試用訊息」關閉，就不會收到明天下午的測試警報。