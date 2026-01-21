　
    • 　
>
淡水古蹟博物館「滬尾公行」開幕　首間ESG商店「16家廠商進駐」

▲▼淡水古蹟博物館首間ESG商店「滬尾公行」開幕。（圖／淡水古蹟博物館）

▲淡水古蹟博物館首間ESG商店「滬尾公行」開幕。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

淡水古蹟博物館首間ESG理念的文化商店「滬尾公行」正式開幕，歷經半年整修，全新空間延伸古蹟建築氛圍，以永續、結合友善環境為核心，共16間廠商進駐，商品包括文創設計、生活選物、在地特色，提供遊客更舒適多元的購物體驗，也展現博物館推動永續經營、文化創新的具體成果。

新北市立淡水古蹟博物館文化商店原為行政辦公室，後轉型為展售空間，自去（2025）年6月起閉店整修，目前已重新對外營運，並命名為「滬尾公行」。滬尾是淡水的舊稱，公行則是清領時期負責對外貿易的官方商行，店名呼應淡水的歷史記憶，也象徵文化交流與商業往來的延續。

▲▼淡水古蹟博物館首間ESG商店「滬尾公行」開幕。（圖／淡水古蹟博物館）

▲「滬尾公行」利用落地窗、玻璃屋頂引入淡水的天光。（圖／淡水古蹟博物館）

擔任空間諮詢顧問的新北市設計中心總監連國輝表示，文化商店利用落地窗、玻璃屋頂引入淡水的天光，營造明亮通透的空間氛圍，並搭配多種植栽，不僅放大視覺空間感、創造豐富光影層次，同時兼顧綠美化與節能減碳。

店內展示櫃，則以舊有的展覽物件改造而成，採移動式設計，可隨時依需求彈性調整櫃位，實踐ESG中「環境友善」與「永續利用」理念。
 
為了歡慶「滬尾公行」開幕，加上農曆年節將近，淡水古蹟博物館特別攜手實踐大學設計學院合作，推出限量款品牌圍巾。圍巾花紋以淡水古蹟博物館全新識別「THM」為設計主軸，運用橫編提花、雙面異色織法，觸感親膚、保暖度佳，適合冬日配戴，2月22日前每條特價799元。 

▼淡水古蹟博物館與實踐大學合作，推出限量款品牌圍巾。（圖／淡水古蹟博物館）

▲▼淡水古蹟博物館首間ESG商店「滬尾公行」開幕。（圖／淡水古蹟博物館）

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，目前「滬尾公行」進駐16間寄賣廠商，商品內容橫跨文創設計、生活選物、在地特色，還設有新北設計中心、新北市文化基金會專櫃，共同宣傳新北文化之美。

另外，淡水古蹟博物館今年預計整修遊客中心、新設藝文沙龍空間，並成立「滬尾公行」2號店等，持續提升各項軟、硬體服務，提供國內外遊客更好的參觀體驗。

淡水古蹟博物館滬尾公行新北市旅遊

