影／黑衣男商場「隨機抱女童」3F往下丟...6秒後縱身跳

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記者朱世凱／綜合報導

廣東省佛山市一間商場26日發生女童與男子先後墜樓事件，警方調查發現，36歲李姓男子因經濟壓力大起了輕生念頭，竟隨機找了一個非親非故的女童，抱起對方後從3樓往下扔，自己再縱身一跳；好在目前兩人都沒有生命危險，但李男因涉嫌故意殺人罪被處刑事拘留。

綜合陸媒報導，這起事件發生在南海桂城鵬瑞利廣場，穿著黑衣的李男因為經濟壓力大想輕生，因此26日中午11時左右獨自到商場3樓徘徊，打算跳樓，12時許，看見一名女童從廁所走出，便抱起對方從3樓往下扔，隨後再跟著跳出圍牆墜樓。

▼黑衣男抱起女童扔出圍牆，隨後跟著跳下。（圖／攝自成都商報1視頻）

經過醫院診治後，女童頭部和臀部擦傷，李男則是全身多處骨折，兩人均無生命危險，目前仍留在醫院內觀察治療。警方初步調查發現，2名傷者「毫無親屬關係」，李男因涉嫌故意殺人罪被處刑事拘留，詳細動機還有待釐清。

網友看完紛紛表示，「摔女童那麼乾脆，自己跳還選角度」、「男的還猶豫一下」、「要死自己死，扯別人幹嘛？」、「應該判死刑滿足李男願望」、「女童做錯什麼？」、「還好女童只有擦傷」、「這是有精神疾病吧？」

▼黑衣男站定位後，就從3樓往下一跳。（圖／攝自成都商報1視頻）

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