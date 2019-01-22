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毒鴛鴦隔1天「接連跳樓」　17歲女骨折、男友傷重身亡

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▲▼毒鴛鴦輪流跳樓，女子骨折男友身亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲毒鴛鴦輪流跳樓，女子骨折男友身亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德、林煒傑／新北報導

毒鴛鴦輪流跳樓！新北市板橋區一對17、18歲的情侶檔有吸毒前科，分別在18號、19號輪流跳樓，造成女受傷、男死亡的慘況，警方在他們的住處發現毒咖啡包，懷疑他們是吸毒後情緒不穩，才會在女子選擇輕生未成後，男友隔日又從5樓跳下，送醫後搶救不治。

警方初步調查，18號接獲民眾通報，指稱在板橋區長江路上一處民宅有女子要跳樓生輕生，警消獲報到場後，發現一名17歲的女子從5樓跳下，所幸墜落時有雨遮緩衝，造成她手腳骨折，送醫後並沒有生命危險；警方在現場察覺情侶倆神情怪異，在住處發現毒咖啡包後，當天將黃男送辦。

不料黃男隔天回到家後，下午3時許也從住處5樓一躍而下，祖父在家中聽到一聲巨響，先急忙跑到黃男房間查看，沒看到人影後又急忙下樓，只見黃男男已經倒臥在一樓血泊中失去生命徵象，經救護人員送往醫院急救，仍於晚間10時許宣告不治，警方懷疑是吸毒後精神不穩，才會讓毒鴛鴦皆連跳樓輕生。

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關鍵字：板橋,毒鴛鴦,跳樓,輕生

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