「華為事件」恐影響中美經貿談判　陸外交部：兩國正密切溝通

▲大陸外交部發言人華春瑩24日主持例行記者會。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者朱世凱／綜合報導

大陸商務部先前發布訊息，國務院副總理劉鶴預計1月30日至31日訪美，針對經貿問題進行磋商；不過外界猜測，「華為事件」可能會影響此次談判。對此，大陸外交部發言人華春瑩24日在例行記者會上表示，「相信世界各國都希望看到中美經貿磋商取得積極結果，這對兩國和世界都有利；據我了解，雙方工作團隊正按照兩國元首達成的重要共識保持著密切溝通。」

她也說，「至於華為高管被加方應美方請求非法拘押一事，中方已多次闡明嚴正立場，這不是一起普通的司法案件，從一開始就是一個嚴重錯誤；我昨天已經指出，美方向加方提出的引渡請求涉及美對伊朗單邊制裁問題，不符合國際法，也不具備任何正當性。希望加美認識到這一問題的嚴重性，及早採取措施，糾正錯誤。」

▼外界認為，華為事件會影響中美經貿談判。（圖／路透社）

大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明曾說，「新一輪中美經貿談判正從元首層、主管層、技術層三個層級來推進，作為中美經貿磋商中方的代表，劉鶴此番赴美開展磋商，一方面說明此前的技術層磋商已取得一定進展，雙方在一定程度上做好了準備；而在解決分歧方面，中國是有足夠誠意的。」

白明也表示，月底的磋商距離3月1日的90天期限僅剩1個多月，如何達成一項雙方都能滿意的協議是一個嚴峻的挑戰；另一項難題則是「確立有效的執行機制」，以避免2018年美國出爾反爾的情況。