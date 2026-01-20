　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中虎媽餓死女兒「認為自己沒錯」！軟弱夫不敢進房探視

▲▼大甲21歲女子活活餓死也不敢逃，警方初判，被發現打更慘。（圖／ETtoday資料照）

▲陳姓女兒長期饑餓、營養不良導致多重器官衰竭死亡，虎媽不認自己有錯。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台中市50歲詹姓女子去年活活餓死21歲女兒，恐怖的命案引起社會譁然，法院20日裁定羈押。對此，有消息指出，詹女的丈夫相當軟弱，詹女則只認是在管教女兒、死不認錯，行徑相當可惡。

根據調查，詹女2023年1月強行替21歲女兒退學，接著將人關在房間內，接著又進一步逼女兒在浴室內生活，並且每天僅提供2份份量嚴重不足的餐點供食用，最終導致女兒因長期饑餓、營養不良導致多重器官衰竭死亡。

父親性格軟弱　探視一次後不敢再見

事件在地方引發譁然，陳父得知女兒的死訊，騎車前往警局報案。根據《自由時報》報導，給人留下的印象是軟弱、怕妻，某次藉機探視女兒以後，詹女聽女兒稱「爸爸來看我」，氣得大發雷霆，陳父也因此再也不敢探視。

此外，在應訊的過程中，詹女則是反覆強調僅是在管教，不認為自己有做錯，也不覺得虐待，行為舉止十分囂張。

檢方依多罪起訴　法院裁定繼續羈押

檢方偵結後，認定詹女涉犯私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌、家庭暴力罪等罪嫌，陳父則是涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪等罪嫌，雙雙將2人起訴。法院經過審理後，裁定繼續羈押。

01/18 全台詐欺最新數據

