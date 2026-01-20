快訊／逆子羈押！啃老男要錢被唸起殺機　「剁豬肉式」砍死雙親

▲法院裁定廖嫌犯罪情節重大，羈押獲准。（圖／民眾提供）

記者黃哲民、陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市蘆洲區日前發生震驚社會的人倫慘案，36歲廖姓男子疑因不滿父母每月僅給5千元零用錢，持開山刀狂砍雙親共37刀致死，逃亡45小時後在新莊落網。檢方認定廖男涉犯殺害直系血親重罪，犯罪情節重大，已向法院聲請羈押，法院審理後裁定羈押禁見。

新北地院訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認被告廖男涉犯刑法第272條之殺直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所涉罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡及勾串滅證之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

案發於17日晚間，警方調查，廖男先持開山刀威脅母親給錢，父親返家後雙方再度爆發激烈口角，廖男隨即持開山刀行兇。鑑識初步檢視，廖父、廖母身上刀傷高度集中在頭部，傷勢如同「剁豬肉」般遭亂刀砍殺，現場滿地血跡。廖男犯案逃到新莊一帶躲藏，全程未使用證件或手機，依靠現金度日，警方19日在新莊將逮捕廖嫌。

檢警指出，廖男到案後情緒冷靜，對弒親過程描述平淡，未見悔意，且供述內容與鑑識結果仍有出入，顯示滅證、再犯、逃亡之虞。法官審酌其涉嫌殺害父母、手段兇殘，對社會治安影響重大，認有羈押必要，裁定將廖男羈押禁見，全案後續仍待解剖結果及檢方進一步偵辦釐清。