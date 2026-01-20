　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／逆子羈押！啃老男要錢被唸起殺機　「剁豬肉式」砍死雙親

▲▼ 蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親，移送新北地檢署。（圖／民眾提供）

▲法院裁定廖嫌犯罪情節重大，羈押獲准。（圖／民眾提供）

記者黃哲民、陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市蘆洲區日前發生震驚社會的人倫慘案，36歲廖姓男子疑因不滿父母每月僅給5千元零用錢，持開山刀狂砍雙親共37刀致死，逃亡45小時後在新莊落網。檢方認定廖男涉犯殺害直系血親重罪，犯罪情節重大，已向法院聲請羈押，法院審理後裁定羈押禁見。

新北地院訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認被告廖男涉犯刑法第272條之殺直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所涉罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡及勾串滅證之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

案發於17日晚間，警方調查，廖男先持開山刀威脅母親給錢，父親返家後雙方再度爆發激烈口角，廖男隨即持開山刀行兇。鑑識初步檢視，廖父、廖母身上刀傷高度集中在頭部，傷勢如同「剁豬肉」般遭亂刀砍殺，現場滿地血跡。廖男犯案逃到新莊一帶躲藏，全程未使用證件或手機，依靠現金度日，警方19日在新莊將逮捕廖嫌。

檢警指出，廖男到案後情緒冷靜，對弒親過程描述平淡，未見悔意，且供述內容與鑑識結果仍有出入，顯示滅證、再犯、逃亡之虞。法官審酌其涉嫌殺害父母、手段兇殘，對社會治安影響重大，認有羈押必要，裁定將廖男羈押禁見，全案後續仍待解剖結果及檢方進一步偵辦釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股開盤「道瓊下挫逾670點」！台積電ADR跌1.52
快訊／7縣市低溫特報！　強烈大陸冷氣團南下
快訊／4縣市大雨特報！
2台灣人搭阿蘇火山直升機失聯　直播疑拍到「10秒墜機瞬間」
北市女揪眾「全裸拷問正妹6hrs」塑膠條凌虐　下場出爐
台電「停電通知單」改版了！　網友大讚
索尼投震撼彈！　持股49%攜手TCL

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中虎媽餓死女兒「認為自己沒錯」！軟弱夫不敢進房探視

快訊／逆子羈押！啃老男要錢被唸起殺機　「剁豬肉式」砍死雙親

橋頭地檢跨區搜索林宸佑　北檢「2度請票遭駁」原因曝

幫出氣！女揪眾「全裸拷問正妹6hrs」塑膠條凌虐慘狀曝　下場出爐

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

領養虎斑貓陪伴...他被咬傷瞬間抓狂！2度重摔在地害內臟破裂亡

桃園男遺失相機+銀飾「市價20萬」　2男撿走1人到案被送辦

新北警大執法　42天查獲832件毒駕！將全面提升查緝強度

北捷又見衝突！2男只因「腿張太開」爭吵　警察來冷靜了

快訊／台南五妃街驚現2m深巨坑　在地人嚇壞抓狂：2年第3次了

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

台中虎媽餓死女兒「認為自己沒錯」！軟弱夫不敢進房探視

快訊／逆子羈押！啃老男要錢被唸起殺機　「剁豬肉式」砍死雙親

橋頭地檢跨區搜索林宸佑　北檢「2度請票遭駁」原因曝

幫出氣！女揪眾「全裸拷問正妹6hrs」塑膠條凌虐慘狀曝　下場出爐

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

領養虎斑貓陪伴...他被咬傷瞬間抓狂！2度重摔在地害內臟破裂亡

桃園男遺失相機+銀飾「市價20萬」　2男撿走1人到案被送辦

新北警大執法　42天查獲832件毒駕！將全面提升查緝強度

北捷又見衝突！2男只因「腿張太開」爭吵　警察來冷靜了

快訊／台南五妃街驚現2m深巨坑　在地人嚇壞抓狂：2年第3次了

快訊／美股開盤「道瓊下挫逾670點」！台積電ADR跌1.52％

快訊／7縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

冬天食慾大增？掌握5招吃不胖：先補「溫熱感」再決定要不要吃

美軍今年第一次　第七艦隊證實「2軍艦穿越台海」

TWICE Mina新造型電力超強！「FENDI訂製禮服」搭黑絲襪曬長腿比例

快訊／4縣市大雨特報！雨勢強襲　最新警戒區曝

2台灣人搭阿蘇火山直升機失聯　直播疑拍到「10秒墜機瞬間」

邊打邊調整！劉宛渝亞錦賽克服預賽低迷、不定向飛靶霸氣摘金

王少偉驚爆索命危機！合夥人豪賭千萬捲款潛逃　險遭黑道上門討債

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

獨／40kg女兒遭虎媽逼減肥！1天2餐菜尾瘦到30kg亡

即／里長急報警破門　高雄母女倒臥屋內雙亡

控男性侵等不及判決　女撂人囚男遭判6月

即／趙少康大罷免2度亮票喊失誤！　一審判決結果出爐

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

林宸佑被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親

更多熱門

相關新聞

攔路討債刺死台南前里長　兇嫌二審仍判18年

攔路討債刺死台南前里長　兇嫌二審仍判18年

台南市學甲區震驚地方的前里長遭刺殺命案，二審結果出爐，台南高分院20日下午宣判，法官認為原判決認事用法並無違誤，裁定上訴駁回，全案維持原判有期徒刑18年，並令入相當處所監護5年，本案可上訴。

快訊／逆子「剁豬肉」殘殺雙親！態度冷血　檢殺人罪聲押了

快訊／逆子「剁豬肉」殘殺雙親！態度冷血　檢殺人罪聲押了

逆子37刀砍殺雙親！　蔥油餅夫妻家屬聲明曝光

逆子37刀砍殺雙親！　蔥油餅夫妻家屬聲明曝光

公寓電梯飄惡臭　男屍困底部被輾壓10天

公寓電梯飄惡臭　男屍困底部被輾壓10天

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親

關鍵字：

蘆洲殺人弒父弒母命案羈押

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面