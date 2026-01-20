索尼投震撼彈！持股49%攜手TCL合資新公司　BRAVIA品牌讓渡發展

記者蘇晟彥／綜合報導

索尼（Sony Corporation）今日與TCL 電子控股有限公司正式簽署「戰略合作意向備忘錄」。雙方達成共識，計畫成立一家全新的合資公司，由TCL 51%、索尼佔49%，該合資公司將承接 Sony 的家庭娛樂業務（包括電視機與家庭音響），儘管先前早有傳聞，仍替業界投下震撼彈。

▼索尼與TCL合資新公司，旗下知名家庭娛樂品牌BRIVIA將讓渡到新公司延續發展。（資料照／索尼提供）



根據備忘錄內容，新成立的合資公司將在全球範圍內運作，業務範疇涵蓋極廣，實現從產品開發、設計、製造、銷售、物流到客戶服務的「一體化業務運營」。在股權結構方面，規劃由 TCL 電子持股 51%，Sony 持股 49%。這意味著這家掌握 Sony 家庭娛樂命脈的新公司，將由 TCL 電子主導。

品牌策略：續用「Sony」與「BRAVIA」商標

儘管合資公司由 TCL 控股，但在消費者端的品牌呈現上將保持不變。雙方將簽署專利、技術及品牌的授權安排，未來的產品將繼續使用享譽全球的 「Sony」 及 「BRAVIA」 品牌。在Sony 方面將提供長期積累的先進音視頻技術（影音處理）、強大的品牌價值以及供應鏈管理能力；而TCL 方面則發揮其在先進顯示技術、全球化規模、完善的產業佈局、垂直供應鏈及端到端成本效率上的優勢。

對此，該合作預計在3 月底前 就具法律約束力的最終協議進行磋商，鎖定在2027年開始合作，若通過主觀機關核准，新公司將於2027年4月正式營運，對此，雙方高層皆表示，日系電視品牌在全球市場受到的強勢競爭壓力，以及 OTT 串流發展與大尺寸顯示產品普及的趨勢，雙方皆認為這是「強強聯手」的最佳契機。