美式賣場過年掃貨必看！挺立新上市「高鈣＋K2」新配方幫助引鈣入骨*　骨骼肌肉雙效⁺守護30＋行動力

▲挺立「高鈣強力錠+K2配方」美式賣場新上架，鎖定30+骨骼肌肉+照護，趁辦年貨為全家儲值行動力，盡情享受團聚走春時光！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

農曆春節將至，美式賣場湧現採買年貨的人潮，而大家在忙著除舊布新的同時，心裡也期待著過年期間與親友團聚、開心出遊走春的歡樂時刻。想要無後顧之憂地享受這些上山下海的精彩行程，其實都是對於行動力的大考驗！別以為只有長輩才需要保養，行動力更要趁早準備起來！人氣行動保養品牌，全球鈣片銷售第一的「挺立」鎖定30+骨骼肌肉⁺照護需求，近期在美式賣場新上架「高鈣強力錠+K2配方」，趁著過年備貨期間，為自己與家人提前升級保養對策，確保新的一年能盡情享受相聚時光！

補鈣觀念再進化！

掌握「足量^＋好吸收^^」兩大關鍵，打造完勝同齡的行動力

現代人生活忙碌，經常忽視補鈣的重要性，但其實無論是上班族長時間坐辦公室、下班後進行超慢跑或重訓，甚至三不五時安排出國旅遊行程，每一個日常行動都需要強健的骨骼作為支撐。補充足夠的鈣質，不僅是為行動力與體力打底，更是比同齡人擁有更佳的生活品質、隨心所動的關鍵。

想要精準保養，補鈣觀念就必須要升級！作為國際級行動保養品牌，挺立建議挑選時要謹記兩大關鍵，一是攝取「足量鈣^」，因為鈣質是幫助維持行動力的關鍵基礎，且成人每日鈣需求量約為1000mg^，足量補充才能為身體打下穩固地基。

二是選擇「黃金^^配方」，就和近年的健身概念一樣，運動完補充蛋白質還需要澱粉加入，才能更有幫助。現在也有專家指出，適量補充關鍵營養素可以幫助鈣質轉變為骨質。因此建議選擇涵蓋維生素D3、維生素K2以及微量元素如鎂鋅銅錳的配方。以科學補鈣的角度，幫助引導鈣質變骨質*。

科學保養正夯！

K2神助攻「骨骼＋肌肉」雙效守護⁺，趁現在備好全家走春戰力

想要擁有健康骨骼，就需要各種營養素攜手合作。挺立此次推出的「高鈣強力錠+K2配方」，就扮演著幫助鈣導引變骨質的關鍵角色。

全新「挺立高鈣強力錠＋K2配方」主打關鍵保養黃金七大成分⁺⁺⁺，一錠即含600毫克高含量鈣，並添加鎂、鋅、銅、錳等微量礦物質。現今補鈣講求科學，全新配方4倍好吸收^^，並透過維生素D維持肌肉正常生理功能**，再搭配維生素K將鈣導入骨骼，幫助鈣質變骨質*，讓守護更完整，雙效照顧骨骼與肌肉⁺。

想要跟上這波最新的科學保養趨勢？全新「挺立高鈣強力錠+K2配方」熱騰騰現貨已經在美式賣場上架，並且提供適合家庭長期保養的大包裝多錠數規格。大容量設計方便全家一起吃，不僅CP值高，更徹底解決一般人擔心保健品吃完要頻繁補貨的困擾。現在就入手開始保養，剛好能為一個月後的農曆春節做足準備，屆時無論是返鄉團圓還是出門走春，全家人都能擁有最佳的行動力，不用煩惱跟不上行程，盡情享受難得的歡聚時光。

值得一提的是，賣場同步熱銷的「挺立關鍵迷你錠90錠包裝」，此次也不可錯過，一次幫全家人「骨骼肌肉⁺⁺⁺」與「靈活度⁺⁺」全顧到！「挺立關鍵迷你錠」成分萃取自雞軟骨、保留完整結構，以及能幫助提升靈活度的「UC-II非變性第二型膠原蛋白」，還有添加維生素C、鎂鋅銅錳的六合一複方***。品牌強調，除了讓骨骼與膠原蛋白一步補充到位，還能協助提升15倍靈活度⁺⁺。

幫全家行動力儲值！

歲末囤貨＋送禮首選「挺立K2」，預約一整年的自信活力

趁著農曆年前的採購旺季，到美式賣場掃貨時，別忘了也把紫色包裝的「挺立高鈣強力錠+K2配方」放進購物車。利用大包裝的便利優勢，一次幫自己與全家人的行動力儲值，預約一整年的健康！此外，這份「引鈣到位*」的貼心心意，更是歲末送禮的最佳首選，無論是30+族群的自我投資，還是對父母長輩的孝親展現，新的一年就讓最在乎的人以最佳狀態，挺立自信地迎接來年挑戰。

*維生素K促進骨質的鈣化、維生素D增進鈣吸收

⁺添加鈣，維持骨骼健康；維生素D，維持肌肉正常生理

^成人鈣需求一日為1000mg，一天食用2錠挺立鈣強力錠含有1200mg鈣

**維生素D，維持肌肉正常生理

^^維生素D增進鈣吸收，在人體維生素D含量充足的情況下，鈣在腸道中被吸收的比例相較於維生素D不充足的情況下高出最多達4倍

⁺⁺根據研究結果(Schön et al, 2022)，受試者食用UC-II後，與沒有食用者相比，活動範圍有所改變，最高達15倍差異；實際感受因人而異。

***6大複方: UC-II®雞軟骨粉, 維生素C, 鎂,鋅,銅,錳。維生素C促進膠原蛋白形成、增進骨骼生長

⁺⁺⁺鈣維持骨骼健康，挺立高鈣強力錠+K2配方/挺立樂活高鈣強力錠+K2配方添加鈣、維生素D、維生素K、鎂、鋅、銅、錳七大成分

✦此篇文章由挺立品牌贊助，優惠相關活動細節以通路公告為準，對於挺立產品有任何疑問，請撥打消費者免費專線0800-212-259。PM-TW-CAL-26-00010