影／餐廳突襲女客胸＋打警察！醉漢18hrs清醒看錄影：肯定不是我

<br>

記者朱世凱／綜合報導

南京雨花台警方近日接獲一名趙姓女子報案稱，她和男友在某間飯店用餐時，突然出現一名陌生男子對她襲胸，其他服務生也差點慘遭鹹豬手；警方到場後，這名醉漢還不斷口出惡言，甚至吐口水並作勢要打員警，過了18小時之後，醉漢清醒看了自己出糗的錄影帶表示，「這肯定不是我。」

據《看看新聞》報導，周姓醉漢試圖在餐廳內騷擾女顧客，就連服務生也不放過。趙女表示，「我剛下樓上廁所的時候，那男的上來就直接碰了一下，我差一點（被摸），還好我反應快，躲了。」趙女男友衝上來阻止竟被醉漢掐住脖子，對方還說，「摸了一下怎麼了？」

▼醉漢摸女客胸部，還作勢要打員警。（圖／翻攝自看看新聞）

當醉漢被警方逮捕時，仍不斷辱罵髒話並動手打警察，甚至在派出所還拿起椅子攻擊，直到過了18小時，他才逐漸清醒；周男事後看錄影帶直說，「我什麼都不記得了，這肯定不是我。」警方則說，當事人清醒後完全跟喝醉的態度判若兩人，目前周男因涉嫌猥褻婦女、阻礙執行公務被行政拘留15天。

網友看完說，「這種醉漢危害社會公共安全，竟然只判15天」、「乾脆關在牢裡過年啊」、「故意裝失憶」、「酒品不好就不要喝，讓人知道自己人品差」、「應該鞭3下才對」。

▼醉漢摸女客胸部，還作勢要打員警。（圖／翻攝自看看新聞）