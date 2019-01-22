時隔2個月…D＆G辱華廣告女主角露面：希望能讓世界認識中國

▲左也首度露面。（圖／翻攝Dolce＆Gabbana IG）

記者朱世凱／綜合報導

杜嘉班納（Dolce & Gabbana）先前在Instagram上發佈一連串短片作宣傳，不過片中因為「中式發音奇特」、模特兒用尷尬的姿勢使用筷子吃Pizza等片段被認為歧視華人，遭到大陸企業和藝人封殺；昨（21）日下午，廣告中的女主角「左也」首度露面表示，「萬萬沒想到這次合作幾乎葬送了自己的模特事業。」

左也說，當導演要求用筷子夾起義大利香炸甜卷時，因為自己無法做到所以才會顯得突兀，她也用英語問導演，「你在開玩笑嗎？用筷子？」此外，她也說拍攝全程都被要求用誇張的演技呈現，自己在整個過程中多少感到彆扭。

她繼續說，「我的身份是一名剛剛大學畢業的全職模特兒，準確的講我不是什麼公眾人物，也沒想過有一天會以這樣的方式被大家認識；我是一個中國人，始終以我的祖國為傲，當初拍攝的時候並不知道後面是如何剪輯，我如何能成為該品牌開拓中國市場的模特兒，我一直在現場努力配合拍攝，希望能讓世界認識中國，中國也被能世界看到。」

部分網友同情左也的處境，認為她是為了工作而遭受眾人謾罵；不過也有網友認為，左也只是事後想撇清關係，可能當時沒有料到事態會如此嚴重。

▼左也全文聲明。（圖／翻攝自微博）