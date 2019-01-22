換宿舍被拒！他和老師談「5分鐘」後跳樓　爸媽下跪求真相

▲高中生下課後，突然跑出教室跳下5樓。（圖／翻攝自微博／微涼藝藝）

大陸中心／綜合報導

中國大陸河南濮陽市油田第二高級中學高三學生王東（化名）因為申請換宿舍被拒，覺得遭老師欺騙，竟然憤而從5樓教室外跳樓自殺，當場身亡。家屬質疑校方老師說謊，連日到學校下跪抗議希望能獲得真相，卻遭學校領導惡意拍下照片嘲笑。

王東的姊姊16日在微博以「微涼藝藝」帳號發文控訴，弟弟15日當天下午在上課前，語班主任李男在課桌前單獨談話2分鐘，之後便整堂課都情緒不穩定大哭，而老師一眼都沒看過他，下課後又跑去找生活指導主任，談話5分鐘後便跑出去跳樓。

王東的姊姊21日接受大陸《現代快報》採訪表示，弟弟是因為換宿舍的問題才會跳樓，去年暑假他曾向老師提出要求，李老師曾答應他，只要考到全年級的前30名，就可換到條件更好的寢室，結果他考了全班第二、全年級24名，老師卻還是沒有答應要求。

微博上也有該校學生表示，王東被李老師拒絕後，憤而在黑板上寫下「我命絕今日，魂去屍長留」，寫完後老師只是冷眼看著，然後他便跑出去找生活指導主任，沒多久便突然跳樓，後來2名老師的對外說法都是王男「為情所困」。

姐姐認為，王東一直成績很好，和宿舍的同學關係也不錯，「可能宿舍的人不是那麼愛學習，就一直有想換宿舍的意願」，事發後父母每天都去學校陳情抗議。面對媒體提問，校方目前不願意回應，只說事情已在處理中。王東姐姐後來則告訴記者，親屬已和學校達成協議，「明天會到學校簽字」。

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