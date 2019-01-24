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痛心！12歲女遭姑丈殘殺　父母泣：孩子下身都是血

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記者朱世凱／綜合報導

湖南新化縣一名12歲少女小華（化名）22日被發現陳屍在賓館房間內，她的爸爸認為，凶手疑似是少女的譚姓姑丈，因為女兒曾說要到譚男家玩，但最後卻是出現在賓館，很可能是遭到姦殺。目前涉有重嫌的譚男已到派出所自首，警方也將他拘捕並作進一步調查。

綜合陸媒報導，死者家屬23日在賓館前擺放花圈並痛哭失聲，引起民眾圍觀；根據小華父親說法，女兒21日拿到成績單後便開始放寒假，22日早上9時左右說要去找表哥表姐玩，10時就讓譚姓姑丈接走，結果下午就傳來噩耗。

他接著表示，譚男在事發前幾天，就多次打電話來說要把女兒接走，「他們夫妻2人在外打工，家裡2個孩子由阿公阿嬤帶著，想說趁寒假可以把小華帶去跟他家的2個孩子玩幾天」。

▼小華（右）放寒假去姑丈家玩，卻不幸遇害。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼小華（化名）遭到姑丈殺害。（圖／翻攝自秒拍）

直到接到警方通知，小華爸爸才知道女兒原來被姑丈直接帶去賓館，最後不幸遇害，「（女兒）下身褲子全被脫掉，腿上都有血，還有鼻腔也有血。」小華媽媽則說，看到女兒時，全身赤裸，皮膚多處都是青紫色，下體也很多血，舌頭都伸出來了，懷疑姑丈是用皮帶勒死女兒。

小華爸爸又說，雖然和譚男沒有過多往來，但過年都會互相拜年，不清楚對方怎麼會下此毒手，「明明是親人，沒想到他竟然會對一個孩子下手，小華的姑姑知道以後，也不能接受事實，說要讓他給孩子抵命。」

譚男事發當天下午3時左右便到派出所自首，警方24日表示，譚男與妻子感情不和，為了報復妻子，所以在案發當天將小華哄騙到賓館，再把對方掐死；不過對於小華是否被姦殺，警方則未多作回應。目前，譚男因涉嫌故意殺人罪被依法刑事拘留，相關調查還要等法醫確定才能公布。

▼小華爸爸認為女兒遭到姑丈侵犯。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼小華（化名）遭到姑丈殺害。（圖／翻攝自秒拍）

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關鍵字：姑丈,寒假,賓館,姦殺

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