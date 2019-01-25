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華為2018年銷售額破520億美元　揚言最快今年超過三星

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▲華為預計最快今年銷售量超越三星。（左圖／路透社，右圖／達志影像／美聯社）

▲華為預計最快今年銷售量超越三星。（左圖／路透社，右圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

華為消費者業務部門24日透露，雖然公司在2018年裡持續受到全球多國的嚴格審查，但2018年的消費業務銷售額仍然超過520億美元（約新台幣1.6兆元），創歷史新高；預估最快今（2019）年便可取代三星，成為全球智慧型手機銷售最多的公司。

綜合陸媒報導，三星近年來一直穩坐全球智慧手機出貨量第一的寶座，華為與蘋果則緊追在後；在2018年第三季度，華為手機的出貨量同比增長33%，超越蘋果成為全球第二大手機廠商，但三星仍以7230萬支的出貨量排名第一，只是三星手機的出貨量已經下跌了13.4%。

華為消費者業務執行長余承東說，公司去（2018）年銷售超過2億支智慧型手機，較前一年大增約30%；平板電腦等其他裝置則售出超過1億台，銷售增加令華為的消費者業務收入大增近50%，顯示市場對華為高科技手機的強勁需求。

余承東也指出，華為最快今年、最晚明年便會成為全球銷售智慧型手機最多的公司。消費者業務部門還透露，公司將在2月的世界移動通信大會上，發布全球首款5G摺疊螢幕商用智慧手機，比原定的問世時間點（今年6月）提早了近4個月，顯然華為有意加快5G相關產品的部署進度。

▼華為消費者業務集團首席執行官余承東（Richard Yu）。（圖／路透社）

▲▼ 華為消費者業務集團首席執行官余承東（Richard Yu）先前表示，「即使沒有美國市場，我們也將是世界第一。」（圖／路透社）

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關鍵字：華為,三星,5G,余承東,智慧型手機

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