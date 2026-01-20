　
生活

台電「停電通知單」改版了！網友大讚：美到以為出新書

▲簡約的字體與和諧的配色，讓這張小小的停電通知單意外成為街頭巷尾討論的美學話題。。（圖／翻攝自Threads／＠ordesign.hi）

▲簡約的字體與和諧的配色，讓這張小小的停電通知單意外成為街頭巷尾討論的美學話題。。（圖／翻攝自Threads／＠ordesign.hi）

記者楊庭蒝／綜合報導

過去提到台電的「停電通知單」，大眾腦海中浮現的往往是布滿紅字、視覺雜亂，甚至帶有強烈壓迫感的「拆遷風」傳單。不過，最近有網友驚喜發現，台電的停電通知單竟然華麗大變身，簡約、質感的視覺動線讓不少民眾收到後驚嘆不已，甚至有人直呼：「美到以為是台電出的新書封面！」

一名網友日前在社群平台分享這張令人眼睛一亮的通知單，畫面中原本混亂的資訊被重新梳理，重點日期與時間一目瞭然，讓原PO忍不住發文大讚「怎麼這麼好看」。貼文曝光後隨即引發大批網友共鳴，紛紛留言笑稱「大概是有美編知道AI時代會失業，跑去考台電了」、「以往貼在門口的紅單都以為要被拆遷，這個質感大躍進」，甚至有網友敲碗表示，如果台電真的出書並沿用這款設計，絕對會掏錢買單。

負責改版的設計公司對此發文揭密，表示去年接到台電委託，目標就是希望將通知單變得更一目瞭然，讓民眾在第一眼就能抓到施工停電的重點，並強調停電是為了確保施工安全，藉此避免民眾誤會是缺電或未繳電費。

在設計過程中，團隊與台電密切討論並重新整理資訊層級，讓視覺重點變得簡單明瞭，民眾能迅速找到查證及諮詢管道。考量到基層人員需要頻繁編輯，團隊特別將模板區分為固定資訊與可編輯資訊，在保留各區處編輯彈性的同時，也兼顧了全台識別的一致性。此外，透過通知單模板套印的技術，不僅大幅降低印刷成本，更讓彩色形式的通知單能廣泛應用，提升整體吸睛程度。

設計團隊感性表示，雖然這只是一張小小的通知單，但從案例研究、設計規劃到模板編輯規範，都與台電夥伴多次來回討論，思考在不同情境下如何能被民眾輕鬆理解。這次的改版成果不僅獲得大眾讚賞，也象徵著台灣公共資訊美學的進步，成功讓冷冰冰的政府公告轉化為更有溫度、更清楚好懂的生活資訊。
 

