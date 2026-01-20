港府買到冒牌飲用水　前物流署長「銀紫荊星章」被撤回

▲香港前物流署署長的陳嘉信。（圖／翻攝港府新聞處）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港前物流署署長的陳嘉信去年7月獲頒銀紫荊星章，但卻傳出由於8月爆出政府採購冒牌飲用水風波，導致他的勳章被撤回。對此，香港公務員事務局局長楊何蓓茵證實，陳嘉信的勳章的確被撤回，但這不是懲罰，只是「撤回獎勵」。

香港政府20日公布飲用水風波的紀律調查報告，楊何蓓茵表示，有3名物流署人員的表現未能達到與本身職級及經驗相稱的水平，未能及時識別一些很明顯的不妥之處及詐騙跡象，令部門錯過及時去反應的時機。

▼香港公務員事務局局長楊何蓓茵（右）公布調查報告。（圖／翻攝港府新聞處）



楊何蓓茵指出，前任署長陳嘉信因為沒有人上報，無辦法知道有這些跡象出現，因此調查組沒有發現他有疏忽地方。

楊何蓓茵說，事件反映部門有普遍性的問題，欠缺警覺性、判斷力及分析能力，不同職級均表現出問題，認為不是個別人士的問題。

報告提及，此次事件引起公眾高度關注，對政府聲譽造成嚴重影響。有見及此，經行政署徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，政府決定撤回早前向陳嘉信頒授銀紫荊星章的決定，並已通知陳嘉信，不會向其頒授銀紫荊星章。

楊何蓓茵解釋，授勳本身屬加獎制度，撤回向前任署長頒授銀紫荊星章的決定，並不屬於懲罰。

銀紫荊星章為香港特區政府頒授的重要勳章之一，屬於授勳制度中的中高級別榮譽，通常授予在公共服務、專業領域或對社會作出卓越貢獻的人士，用以表揚其長期或傑出表現。

1997年以來，算上陳嘉信，香港共有12人的勳章被禠奪或撤回，其中又以前政務司司長許仕仁與新地前主席郭炳江最廣為人知，兩人因涉貪在2018年分別被禠奪大紫荊勳章與銀紫荊星章。