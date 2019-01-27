酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

記者莊智勝／新北報導

不付8萬8就斷手指！新北市一名鄭姓男子（42歲）日前到酒店消費，期間還框妹出場性交易，但卻因價錢談不攏最後破局收場，事後鄭男還因拒付8.8萬元和解金，慘遭砍斷2指險些死亡。由於整起案件雙方說法出入相當大，鄭男還一度遭控白嫖、性侵，好友實在看不下去，27日也現身替鄭男說話，直呼「這根本就不是白嫖，一開始就有談好價錢，是酒店妹做到一半反悔還開口加價100%！」

▲雙方談判後賠償金談不攏，鄭男因此遭強押上車斷指。（圖／記者陳豐德翻攝）

鄭男好友向警方供稱，當天鄭到酒店消費，與該名21歲的酒店妹相談甚歡，2人遂談妥以1萬6千元的價格「框她出場」，2人離開酒店後先到蘆洲KTV唱歌續攤，隨後鄭男才開著保時捷載她到汽車旅館性交易。

友人透露，鄭男早已與酒店妹談妥價碼，以2萬元代價進行性交易，但不料當做到一半時，酒店妹卻突然反悔，開口表示要再加價，一開口就要4萬，鄭不願自己被當羊宰，加上又覺對方違反誠信，因此索性不做了。友人表示，雖然整個交易過程讓鄭男心中大感不快，但事後他仍維持風度，駕車載酒店妹返家。

原以為事件就這樣落幕，但酒店妹疑似心有未甘，翌日來電要求鄭男付錢；鄭男聽聞後覺得太過荒唐，因此嚴詞拒絕。酒店妹為此憤而控告性侵，並在7名酒店經紀的陪同下與鄭男展開談判；雙方在咖啡廳碰面後，酒店經紀當即開口索要8.8萬元的賠償金，鄭男當場傻眼，以台語大呼「不可能啦！」並轉身離開現場，不料卻被酒店經紀尾隨押上車，斬斷2根手指後丟包三重。

▲鄭男遭丟包後渾身是血，虛弱地向一旁店家求救。（圖／記者陳豐德翻攝）

鄭男被發現時渾身是血，左手小指、右手食指被削斷，手臂、身上還有多處刀傷，送醫搶救後因失血過多一度休克險死，所幸經治療後生命徵象逐漸回穩，目前已經脫離險境。

警方表示，目前涉案的7名嫌犯已於26日深夜全數到案，雙方說法仍有出入，確切原因為何還有待深入調查，現已先行將7嫌依殺人未遂、強制罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲友人澄清鄭男「不是白嫖」，反控酒店妹做到一半突然加價。（圖／記者陳豐德翻攝）