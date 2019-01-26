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美中頻在台海附近秀「軍事肌肉」　孫飛：互相「發訊號」

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▲▼▲美軍飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）。（圖／維基百科）

▲美軍飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）。（圖／維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍戰機本周兩度飛越巴士海峽，美國2艘軍艦也在24日通過台灣海峽。美國國防大學中國軍事研究中心主任孫飛（Phillips Saunders）表示，中國正在加大對台灣的軍事壓力，美中兩國也在對彼此「發訊號」。

據《美國之音》（VOA）報導，孫飛說，中國正在加大對台灣的壓力，解放軍繞飛台灣周邊的軍事活動，「到目前為止還只是在發信號，是一個更大的對台灣和蔡英文總統施壓活動的一部分」；他不認為這種軍事壓力近期內會升級，「無論是出於意外或故意」，因為習近平已經清楚表明，他希望避免與美國的危機，也要有管控危機的工具。

孫飛上周在華盛頓全球台灣研究中心（GTI）座談會上表示，以前美中軍事交流被賦予的價值現在「已經逐漸窄化和消失」，目前美中兩國軍事交流的主要作用在於對彼此發信息（messaging），能夠有一個對彼此發信息的危機管控管道，「直接告訴解放軍我們在關注什麼，並聽聽看他們在關注什麼」，讓雙方更了解遇到危機時應該如何互動。

▼解放軍運-8。（圖／國防部提供）

▲▼國防部發布共機運8照片。（圖／國防部提供）

美國國防情報局15日發布「中國軍力報告」，內容指出北京政府一直以來都有意讓台灣回歸大陸，而台灣正是中方發展現代化軍事系統的關鍵推手。前美國國防部官員包士可（Joseph Bosco）說，這份報告的內容「令人非常不安」。

他指出，美國過去幾十年都沒有多留心在中國快速的軍事擴張，「第一，他們總是說，別擔心中國，中國很弱，永遠趕不上我們；其次，他們的注意力放在別的地方，至少他們認為中國沒有不良意圖，因此就任其發展。」

不過大陸外交部發言人華春瑩曾針對這份報告表示，「我們認為，中美兩軍發展健康穩定的關係對中美兩國有利，對世界有利。希望美軍方理性、客觀和正確看待中國發展，以實際行動維護中美兩國和兩軍關係大局。」

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