女含淚要從25樓跳下！警消搶救時看見她的「臉」嘆：會有下一次

▲警消將輕生女救下，看到她的厭世臉，私下透漏「可能會有下一次」。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

「救人是我們的使命，儘管對方一心尋死…」新北市一名女子日前晚間9點多在25樓頂的女兒牆上意圖跳下，民眾抬頭時發現，嚇了一跳急忙報案，警、消人員火速衝到現場，就在她即將墜樓之際，從其後方將人環抱拉起，結束一場驚魂。但警、消見她情緒低落，還有那冷漠而厭世的表情，不禁感嘆「可能還會有下一次（輕生）！」

警方表示，剛到現場就聽到社區警衛一直喊，「快要掉下去了」、「快點、快點」等語，因此立刻衝進電梯直達頂樓，但眾人不敢太接近女子，怕她受到驚嚇會失控跳下去，只能躡手躡腳的慢慢靠近，就在她準備輕生之際，眾人趕緊把其拉下女兒牆，稍有不慎，一條人命就這樣沒了！

員警試圖關心女子的輕生原因，但她有別於一般想自殺之人（通常情緒會相當激動），情緒低落，態度也非常冷漠。最讓人印象深刻的是她的表情，警員說，「給人一種放棄所有希望的厭世感，看了就是有種說不出的冷」

後來聯繫上了家屬，才發現是因為女子的身體一直不好，無法正常工作，又長期借住在姐姐家中，對姐姐的付出感到相當愧疚，認為自己造成家人的負擔，因而有了輕生念頭。

▼女子嘗試輕生，幸好警消人員在千鈞一髮之際把她救下女兒牆。（圖／記者陳雕文翻攝）



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