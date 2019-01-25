俄首次對外展示9M729導彈　堅稱射程符合《中導條約》規定

▲俄軍方23日首次對外公開9M729導彈。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯國防部23日在愛國者公園（Patriot Park）首次對外展示現代化升級版的9M729導彈，堅稱這款戰備並未違反《中導條約》（INF）規定的500公里起點射程。軍方表示，9M729有別於9M728導彈，它提升了彈頭力量並獲得了新的空中控制裝置，保障更高的精確度；此外，導彈飛行最大距離減少了10公里，目前為480公里，不違反條約規定。

據CBS NEWS報導，俄羅斯武裝力量導彈兵和炮兵司令馬特維耶夫斯基中將表示，9M728巡航導彈的現代化目標是增加彈頭的力量和準確性，9M728和9M729導彈在大多數系統中都通用；升級後的9M729獲得了新的發射器，它可以裝載4枚導彈，而之前只能配備2枚，目前射程約為480公里，不違反《中導條約》規定。

《中導條約》是在1987年12月8日由當時的美國總統雷根（Ronald Reagan）和蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在華盛頓共同簽署，規定禁定雙方試驗、生產和部署射程500至5500公里的陸基巡航導彈和彈道導彈，但對海基和空基的巡航導彈和彈道導彈並沒有做出限制；俄美兩國近年來多次互相指責對方違反條約。

美國近期又批評俄羅斯測試射程超過500公里的9M729導彈，並揚言要在2月2日起暫停遵守《中導條約》，並在6個月後「完全退出」。俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）曾表示，俄羅斯嚴格遵守規定，美方指控毫無根據。俄羅斯總統普丁則說，俄方對新軍備競賽不感興趣，奉勸川普政府不要退出條約，否則會導致最嚴重後果。