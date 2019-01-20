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濟南6口滅門案　警：35歲憂鬱男「先殺父母妻兒」再跳樓

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大陸中心／綜合報導

山東省濟南市一名男子18日晚間從6樓跳下身亡，警方到場後在他的家裡又發現了5具屍體，其中包括2名老人、1名成年女子和2名兒童。濟南市公安局天橋區分局今（20）日下午發布最新通報表示，跳樓的35歲男子柏某才患有憂鬱症，他在6樓家中先殺害家人後放火，隨即跳樓自殺。至於案件詳情和死亡原因，正由當地警方進一步調查中。

▲濟南跳樓,事發現場。（圖／翻攝自檢察日報微信）

▲山東省濟南市天橋區前天傍晚發生離奇滅門案。（圖／翻攝自檢察日報微信）

濟南市公安局天橋區分局官方微博《天橋公安》18日晚間發文稱，警方當日下午接獲報警，有民眾表示天橋某社區內有一名30多歲男子從6樓跳下死亡；警方到場後在現場勘查，又在男子的家中發現2名老人、1名30多歲女性及2名兒童屍體。

▲濟南跳樓,事發現場。（圖／翻攝自檢察日報微信）

▲案發現場大樓。（圖／翻攝自檢察日報微信）

由於距離農曆新年僅剩約2周，不少網友聽聞消息推測「可能是年關難過」。對此，濟南市公安局天橋區分局20日13時30分最新通報表示，公安機關經過進一步現場勘查、走訪調查及屍檢，查明「1˙18」案為柏某才（35歲）所為，其在6樓家中將父母、妻子及2個兒子殺害並放火焚燒，之後於案發現場後跳樓自殺。目前，案件正進一步調查中。

據調查，柏性男子生前曾頻繁瀏覽治療憂鬱症的網頁，警方也在其單位辦公桌內發現多種治療精神類疾病的藥物；此外，他也曾寫下強烈悲觀厭世情緒和對家人未來生活擔憂的文字。

▲屋子走道散落孩子的玩具。（圖／翻攝自檢察日報微信）

▲屋子走道散落孩子的玩具。（圖／翻攝自檢察日報微信）

事發大樓的一名住戶透露，當天下午5時左右，從自家窗外看到頂樓冒出黑煙，「因為小區用的天然氣，擔心起火會有危險，我就跑到6樓去拍門，但拍了好久也沒人開門，感覺裡面沒有動靜。」

死者的鄰居表示，「平常看起來，他們家人之間很和睦的，婆媳關係也很好。我比（柏青）他大一些，每次見面打招呼也都管我叫哥。他愛人也挺實在的，我們家孩子出生的時候，她還親手做了小孩子穿的棉衣、棉褲送來，心靈手巧的，在80後的年輕人中間也不多見了。」

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