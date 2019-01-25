噁！她打開育嬰室驚見地上「全是尿」…墨鏡哥嗆：你管我？

▲噁男在育嬰室內便溺，尿布檯上全是衛生紙。（圖／香港網友授權使用，請勿任意翻攝）

記者朱世凱／台北報導

許多大賣場為了方便媽媽們照顧嬰孩，因此設立育嬰室給予母子私人空間哺乳或是更換尿布，不過香港今（25）日卻出現有人不當佔用的案件。一名女網友表示，在銅鑼灣某間大型商場內，目擊一名戴著墨鏡的男子獨自從育嬰室走出，她接著進去後發現地板、尿布檯上都是尿液，頓時覺得相當噁心，氣得拍下噁男畫面。

這名女網友表示，自己平時都很早上班，所以從沒碰過有人使用商場育嬰室的情況，但是今天準備使用時，卻發現門鎖起來了，所以輕輕敲了幾下門，得知裡頭正在使用的是一名男性；不過十多分鐘過去，育嬰室都沒有傳出小孩的聲音，她覺得不對勁，所以忍不住拿起手機蒐證。

當門一打開，只見一名身材圓胖的墨鏡哥滿嘴碎碎念的走出來，女網友此時發現育嬰室充滿尿騷味，便大罵「整個地上、檯上都是尿！檯面上也全是衛生紙還這麼臭，你叫小朋友怎麼躺在上面？」她也在影片中直呼要大家記住這個濫用育嬰室的男人的臉。

▼囂張墨鏡哥瞪著拍攝的女網友。（圖／香港網友授權使用，請勿任意翻攝）

沒想到墨鏡哥竟囂張回頭怒嗆「你管我啊，神經病！」也未解釋進入育嬰室的原因。女網友將照片上傳臉書後，網友紛紛表示，「這男的真的很有病」、「好噁心，不敢想像有大人拿育嬰室來小便」；也有媽媽們質疑男子是不是想在育嬰室裝針孔偷拍，開始擔心使用育嬰室的隱私。

該商場發言人表示，為了避免相似事件再次發生，有關方面已經加強巡邏，並且在所有育嬰室門外貼上告示，提醒訪客該處不可作育嬰以外的用途；另外，商場正積極考慮採取不同措施，讓育嬰室僅供有需要的人士使用。