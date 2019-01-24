　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

3友逼17歲女拍「自摸片」無罪　法官：當事者反應自然

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

一名狼父性侵女兒6年，竟還噁稱：我有結紮妳不會懷孕。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

▲小美和朋友相約到酒店玩樂，竟被強拍不雅影片。示意圖與本案無關。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港一名17歲少女小美（化名）2年多前結識2男1女當朋友，他們經常結伴出遊、吃喝玩樂，更多次邀請不同友人到酒店包廂內玩遊戲或過夜聊天等；不料某天這3位「朋友」突然反常，在包廂內狂賞小美巴掌，還逼迫她拍下「自摸下體」影片。這起案件最終在23日於沙田法院裁決，判官卻說，現場充滿歡笑聲，且當事者反應自然，因此判這3名朋友無罪。

綜合港媒報導，這3名朋友在包廂內先是對小美掌摑，又用菸頭燙手外加衣架打大腿，之後再強拍不雅影片當作其他友人慶生的禮物；小美擔心這段影片會上傳至網路，所以乖乖就範，最後還拿錢支付這場酒店聚會的開銷。這起案件23日在沙田法院裁決，2男1女被告分別為吳姓、馮姓男子和蘇姓女子，他們涉嫌襲擊、刑事恐嚇及身體傷害等5罪。

▼小美擔心影片會上傳至網路，只好任朋友欺凌。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

法官裁決指出，小美提出的供證有許多不合理之處，因為影片當中的她看起來反應自然，絲毫沒有不情願，現場還充斥歡笑聲，明顯與「被逼迫」的說法有出入；另外，如果當事者在意的話，為何事後沒有向親人透露，因為她曾三度與姑姑碰面，直到最後一次才說出此事，這樣的做法不合常理。

小美表示，是因為擔心朋友會來騷擾家人，所以才不敢及早告知；但法官指出，沒有證據顯示被告有不良背景，或是曾經騷擾過小美家人的前例，還有當事者描述的傷勢也和她的醫療報告不相符，包含報告顯示她手上的菸頭灼傷其實是在其他時間點造成的。法官認為這些供證未能明確指出被告有犯下罪證的事實，故裁定3名朋友無罪。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
渣男最愛下手「女生類型Top5」　狂被騙還以為是真愛？
好市多為何要檢查顧客收據？　店員曝背後「暖心原因」
馮偉衷已受訓7次仍被輾斃！　軍方曝「奪命關鍵原因」

關鍵字：不雅影片,酒店,無罪,朋友,沙田法院

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／餐廳突襲女客胸＋打警察！醉漢18hrs清醒看錄影：肯定不是我

時隔2個月…D＆G辱華廣告女主角露面：希望能讓世界認識中國

美麗華酒店鋁窗砸死女遊客　清潔工打算「散菸味」目睹窗戶墜落

影／美麗華酒店16樓「鋁窗」突砸落！　24歲女遊客路過當場爆頭身亡

無業男背46萬債急了…「綁架自己」勒索老婆60萬

回家發現枕頭移位…她翻開驚見陌生男「情書＋體液」

怎麼甜甜的…花6千買冰毒竟收到「冰糖」　他怒報警：幫我討錢

10歲男童告「父親女友」彈下體性騷　調查結局「神展開」

《百度已死》作者：若社會被導向劣質訊息「人們腦子會壞掉」

3友逼17歲女拍「自摸片」無罪　法官：當事者反應自然

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

《百度已死》作者：若社會被導向劣質訊息「人們腦子會壞掉」

3友逼17歲女拍「自摸片」無罪　法官：當事者反應自然

華為董座梁華：若市場受阻　將轉移重心至「受歡迎的地方」

「三隻小豬」刺青耍大尾！全場傻愣0反應…醉男穿衣遮羞暴怒揮拳

「鑽法律漏洞」狂偷100萬＋3C　屁孩嗆：我還能偷400天

孟晚舟引渡案　陸外交部再喊話：盼加國勿「火中取栗」

「戰狼」吳京春運列車搶無票　自備小凳子坐過道

5渣男逼女友賣淫 一天接客20人 未達標就打！

中美經貿會談傳取消　陸商務部駁：劉鶴會如期訪美

民警打軍體拳為拔河隊友加油 動作像起乩笑翻網友！

緝毒小組「業績掛零」太魯蛇　斜槓「臥底賣炸雞」爆紅

旭村盃／外出比賽房間像打仗　足球賽的生活教育

《百度已死》作者：若社會被導向劣質訊息「人們腦子會壞掉」

小雞躲過血口變「熊麻吉」　團隊看呆：最強奇「雞」！

LV春夏男裝必入手！　螢光半透明Keepall手袋潮人已搶翻

旭村盃／田徑足球雙棲　飛毛腿黃庭琛帶傷主動請纓捧冠

《後宮甄嬛傳》女星媽媽車禍逝世！　跨年夜走路邊遭撞…搶救23天宣告不治

電玩展獨立遊戲得獎名單揭曉 日本創作抱走三大獎

旭村盃／萬思渢深耕台東10年　踢球教英文推學生走向世界

EXO是永遠的家！　D.O.義氣告白催淚：成員對我來說是一生的朋友

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

大陸熱門新聞

「骨癌正妹」羽毛球女神爆紅！

媽帶孩子溜冰…驚見冰下藏老人屍..

牌友紫瞳發威狂自摸！隱形眼鏡發..

穿尼龍外套搬貨　他一踩瞬間爆炸

被父母催婚！她P圖劉昊然為男友

馬雲談徵人：癌症能救、蠢沒辦法

30萬粉「Coser櫻姬」賣淫..

女信徒指控第17世噶瑪巴「夜闖..

阿北118張色情光碟過年　收藏..

大媽「好心」扶老翁過馬路　竟然..

微軟共建　南沙獨角獸牧場聚焦人..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

上海迪士尼推「動物方城市」園區

5渣男逼女友賣淫 一天接客2..

更多熱門

相關新聞

八大行業「尾牙最大獎」全場男性暴動

年末尾牙大家都會期待自己是拿到大獎的幸運兒，但除了一般公司行號會舉辦尾牙犒賞員工一年來的辛苦之外，「八大行業」其實也有類似場子，參加的除了有自家「小姐」之外，還有恩客也是座上賓，DJ圓圓就透露某一年她主持「八大行業」的尾牙，最大獎品像讓全場驚訝。

【浩鼎案無罪省思】律師高宏銘：完善技轉規範

蘇炳坤求冤賠455萬　嘆青春無法補償

詐癡情男1100萬　酒女把錢全拿去做醫美

毒販槍殺姨丈　無期徒刑改判無罪

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

女植物人產子案　兇手抓到了！

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面