3友逼17歲女拍「自摸片」無罪　法官：當事者反應自然

▲小美和朋友相約到酒店玩樂，竟被強拍不雅影片。示意圖與本案無關。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港一名17歲少女小美（化名）2年多前結識2男1女當朋友，他們經常結伴出遊、吃喝玩樂，更多次邀請不同友人到酒店包廂內玩遊戲或過夜聊天等；不料某天這3位「朋友」突然反常，在包廂內狂賞小美巴掌，還逼迫她拍下「自摸下體」影片。這起案件最終在23日於沙田法院裁決，判官卻說，現場充滿歡笑聲，且當事者反應自然，因此判這3名朋友無罪。

綜合港媒報導，這3名朋友在包廂內先是對小美掌摑，又用菸頭燙手外加衣架打大腿，之後再強拍不雅影片當作其他友人慶生的禮物；小美擔心這段影片會上傳至網路，所以乖乖就範，最後還拿錢支付這場酒店聚會的開銷。這起案件23日在沙田法院裁決，2男1女被告分別為吳姓、馮姓男子和蘇姓女子，他們涉嫌襲擊、刑事恐嚇及身體傷害等5罪。

▼小美擔心影片會上傳至網路，只好任朋友欺凌。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

法官裁決指出，小美提出的供證有許多不合理之處，因為影片當中的她看起來反應自然，絲毫沒有不情願，現場還充斥歡笑聲，明顯與「被逼迫」的說法有出入；另外，如果當事者在意的話，為何事後沒有向親人透露，因為她曾三度與姑姑碰面，直到最後一次才說出此事，這樣的做法不合常理。

小美表示，是因為擔心朋友會來騷擾家人，所以才不敢及早告知；但法官指出，沒有證據顯示被告有不良背景，或是曾經騷擾過小美家人的前例，還有當事者描述的傷勢也和她的醫療報告不相符，包含報告顯示她手上的菸頭灼傷其實是在其他時間點造成的。法官認為這些供證未能明確指出被告有犯下罪證的事實，故裁定3名朋友無罪。