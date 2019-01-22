美麗華酒店鋁窗砸死女遊客　清潔工打算「散菸味」目睹窗戶墜落

▲美麗華酒店鋁窗砸死路過的女遊客。（圖／翻攝自Google Map）

者朱世凱／綜合報導

香港美麗華酒店（The Mira Hong Kong）21日發生鋁窗砸死女遊客意外，警方初步調查，兇手為一名尼泊爾裔清潔女工，她於酒店16樓房間打掃時，因為房內充斥客人吸菸的味道，所以打開鋁窗想通風散菸味，沒想到窗戶卻鬆脫墜落，導致大陸24歲女遊客頭部遭受重擊身亡，目前已被以涉嫌「容許物件從高處落下」名義拘捕。

綜合港媒報導，當時女工為了散去菸味，將一扇44公分x130公分的鋁窗推出時，窗戶卻突然鬆脫墜落人行道，恰好死者左少鳳與黃姓男友行經現場，導致頭部重創死亡，路人見狀後立刻報警。據目擊者表示，遭擊中的女子完全沒有反應，黃男則是驚嚇過度，在旁不知所措後才打電話向家人求助。

►►影／美麗華酒店16樓「鋁窗」突砸落！ 24歲女遊客路過當場爆頭身亡

▼女清潔工已被拘捕。（圖／香港網友Joe Wong提供）

報導指出，酒店房間的鋁窗平常是上鎖的，要由職員用螺絲起子才能開啟，至於房間的清潔程序及窗戶多久才開啟一次，還有待一一釐清，目前39歲清潔女工接受調查後，22日凌晨已獲准保釋候查，需於下（2）月上旬向警方報到；左女的2名堂兄則在昨（21）日來香港善後，其他親人也正在趕忙辦理證件來香港。

美麗華酒店位處尖沙嘴彌敦道118至130號，1957年開幕，提供492間客房，包含56間套房及8間特色套房，酒店由美麗華酒店企業有限公司（簡稱美麗華集團）管理。美麗華集團回應，酒店正積極配合調查，對於此次感到相當難過，向死者家屬致以深切慰問。當地民眾則擔心地說，未來經過這裡時會特別留意，盡量注意高空落下的物品。

▼鋁窗和玻璃碎片散布在現場。（圖／香港網友Joe Wong提供）