信箱出現陌生訂單確認信　他點「問題回報」慘被騙走170萬

▲他信箱收到陌生訂單確認信，點「問題回報」被騙走170多萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

詐騙手法層出不窮，從傳統的電話詐騙到新型的投資、購物甚至交友，受害情境越來越貼近日常生活，讓民眾難以防備。內政部「打詐儀表板」近日分享一則詐騙案例，一位民眾收到E-mail，指稱她在某店網購的商品已完成出貨，由於她不曾在該店下單，於是點擊了郵件內的「回報問題」按鈕，不料因此落入詐團陷阱，被騙走170多萬元。

內政部「打詐儀表板」分享，一位民眾表示，她某日在滑IG時，突然收到一封E-mail，寄件人是「sun陽光商城-訂單已完成」，上頭清楚寫著他「已成功購買商品」，還附上明細，總金額3萬多元，讓他非常傻眼，因為他根本沒有在這家店買任何東西。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在郵件中看見一個「問題回報」按鈕，於是就點了進去，並轉連結到客服LINE，他隨後將情況告訴客服，客服很快就回應他，對方語氣非常篤定說他有下訂單，「他說除非我個資外洩，有人假冒我下單。接著他問我是否保留訂單，說廠商已經出貨，若我若取消訂單，不只要支付10倍違約金，將來還會有『信用問題』，廠商會對我採取法律措施等。」

他越聽越緊張，客服後來開始安撫他，聲稱會幫忙詢問廠商，接著一位自稱經理的人說廠商同意取消訂單，但為了避免後續風險與麻煩，需要他根據指示操作、驗證身分，接著客服開始一步一步教他操作銀行轉帳驗證，說是為了避免帳戶之後出現異常狀況，必須立刻配合。

過程中，他轉了很多次錢出去，對方都說當天就會轉回來，「直到後來，對方又特別交代我『暫時不要開啟網路銀行』，我心裡才開始覺得越來越不對勁，才驚慌地掛斷電話，並打給165詢問，才知道我真的被騙了，而且是被亂槍打鳥的訊息牽著鼻子走，扣除一開始真的有轉回來的錢，損失了170多萬元」。

「打詐儀表板」最後也點出4個防詐小撇步，分別如下：

一、收到信件，第一時間不是打開確認，而是確認發信者郵件地址是否正確，避免誤連結假網站。

二、遇到可疑信件，並要求你操作驗證等，全都是詐騙，千萬不要理會。

三、不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼。

四、ATM、網路銀行皆無轉帳驗證，切勿相信。