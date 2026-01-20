　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

信箱出現陌生訂單確認信　他點「問題回報」慘被騙走170萬

手機,單身,滑手機,上網（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲他信箱收到陌生訂單確認信，點「問題回報」被騙走170多萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

詐騙手法層出不窮，從傳統的電話詐騙到新型的投資、購物甚至交友，受害情境越來越貼近日常生活，讓民眾難以防備。內政部「打詐儀表板」近日分享一則詐騙案例，一位民眾收到E-mail，指稱她在某店網購的商品已完成出貨，由於她不曾在該店下單，於是點擊了郵件內的「回報問題」按鈕，不料因此落入詐團陷阱，被騙走170多萬元。

內政部「打詐儀表板」分享，一位民眾表示，她某日在滑IG時，突然收到一封E-mail，寄件人是「sun陽光商城-訂單已完成」，上頭清楚寫著他「已成功購買商品」，還附上明細，總金額3萬多元，讓他非常傻眼，因為他根本沒有在這家店買任何東西。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在郵件中看見一個「問題回報」按鈕，於是就點了進去，並轉連結到客服LINE，他隨後將情況告訴客服，客服很快就回應他，對方語氣非常篤定說他有下訂單，「他說除非我個資外洩，有人假冒我下單。接著他問我是否保留訂單，說廠商已經出貨，若我若取消訂單，不只要支付10倍違約金，將來還會有『信用問題』，廠商會對我採取法律措施等。」

他越聽越緊張，客服後來開始安撫他，聲稱會幫忙詢問廠商，接著一位自稱經理的人說廠商同意取消訂單，但為了避免後續風險與麻煩，需要他根據指示操作、驗證身分，接著客服開始一步一步教他操作銀行轉帳驗證，說是為了避免帳戶之後出現異常狀況，必須立刻配合。

過程中，他轉了很多次錢出去，對方都說當天就會轉回來，「直到後來，對方又特別交代我『暫時不要開啟網路銀行』，我心裡才開始覺得越來越不對勁，才驚慌地掛斷電話，並打給165詢問，才知道我真的被騙了，而且是被亂槍打鳥的訊息牽著鼻子走，扣除一開始真的有轉回來的錢，損失了170多萬元」。

「打詐儀表板」最後也點出4個防詐小撇步，分別如下：
一、收到信件，第一時間不是打開確認，而是確認發信者郵件地址是否正確，避免誤連結假網站。
二、遇到可疑信件，並要求你操作驗證等，全都是詐騙，千萬不要理會。
三、不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼。
四、ATM、網路銀行皆無轉帳驗證，切勿相信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆氣了
信箱出現陌生確認信　他慘被騙走170萬
新竹人妻病倒躺床　夫掀被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為
橋檢跨區搜索林宸佑　北檢「2度請票遭駁」原因曝
妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉
獨／華南銀尾牙席開60桌　董座喊「腰痛」上台抽獎後閃離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處：打造不利癌細胞生長環境

信箱出現陌生訂單確認信　他點「問題回報」慘被騙走170萬

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

留學靠台灣5款「國民零食」引暴動！同學吃完直喊：想飛去台灣

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票洗版：求內推

咖啡族注意！專家：喝完1小時內「這些營養素」吸收率大幅降低

星宇航空神戶返台航班取消　明天增派加班機疏運旅客

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處：打造不利癌細胞生長環境

信箱出現陌生訂單確認信　他點「問題回報」慘被騙走170萬

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

留學靠台灣5款「國民零食」引暴動！同學吃完直喊：想飛去台灣

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票洗版：求內推

咖啡族注意！專家：喝完1小時內「這些營養素」吸收率大幅降低

星宇航空神戶返台航班取消　明天增派加班機疏運旅客

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處：打造不利癌細胞生長環境

防堵ETF銷售亂象　金管會嚴禁業者引導民眾借貸投資

繼達飛之後　馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟將重啟紅海航線

信箱出現陌生訂單確認信　他點「問題回報」慘被騙走170萬

立法院仍不審總預算、軍購條例　行政院：國防量能被雙重封殺

醉男吐滿身！同事送醫鳥獸散　醫見「病床1幕」嘆：人脈一場空

主播疑犯國安法遭羈押　許淑華：涉國安法就必須嚴懲

橋頭地檢跨區搜索林宸佑　北檢「2度請票遭駁」原因曝

幫出氣！女揪眾「全裸拷問正妹6hrs」塑膠條凌虐慘狀曝　下場出爐

年度賠付額高達37.3億美元　今年各船東互保協會保費調高5-8%

【嗯嗯人沒事就好】共享汽車突暴衝人行道！撞路燈彈起來

生活熱門新聞

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

挑戰寒流！　這波冷很久

日本人做「台灣超商攻略」超狂　網驚：連我都不知

用4年電池健康度100%！iPhone捷徑「神級操作」曝光

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

更多熱門

相關新聞

逆子37刀砍殺雙親！　蔥油餅夫妻家屬聲明曝光

逆子37刀砍殺雙親！　蔥油餅夫妻家屬聲明曝光

新北市蘆洲區日前發生雙屍悲劇，36歲廖姓男子37刀手刃雙親，逃亡2日被捕後供稱因不滿父母每月僅給5千元零用錢，要求多給被拒，才憤而犯案。但傳出有不肖詐騙集團利用案件募款詐財，受害者家屬今(20日)下午發布聲明澄清，若有要求匯款、捐助訊息皆為不實詐騙，目前家屬只希望安靜處理後事。

大武警深入加津林文健站　宣導交安兼防詐

大武警深入加津林文健站　宣導交安兼防詐

佯「台大研究」詐騙　神鬼女助理撈584萬

佯「台大研究」詐騙　神鬼女助理撈584萬

存股2年「報酬率衝26%」　網刷一排：大學就買了

存股2年「報酬率衝26%」　網刷一排：大學就買了

屏警埋伏逮3車手　保住被害人550萬血汗錢

屏警埋伏逮3車手　保住被害人550萬血汗錢

關鍵字：

詐騙

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面