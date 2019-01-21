23歲正妹整形失敗「沒臉見人」　上午輕生被救晚上再跳18樓身亡

▲女子輕傷被救，沒想到當晚又爬上樓頂跳樓。（圖／翻攝自大陸《新晚報》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸安徽一名23歲女主播因為整形失敗，18日坐在阜陽市一棟18層大樓上企圖輕傷，警方接到報案後趕緊到現場救人，好不容易阻止了一場憾事，沒想到隔日凌晨，她再度爬到樓頂墜下，被人發現時已經死亡。

阜陽一棟大樓18日上午8時，有人發現一名年輕女子邊哭邊坐在樓頂外沿，揚言要跳樓，原來這名女子小劉是一名網路女主播，長相亮麗的她為了吸引更多粉絲前去整形，失敗後連男朋友也離開她，才會出現輕生念頭，過去一年來一直躲在家裡不敢見人。

警方試圖柔性勸回小劉，但對方死意堅決，不斷大喊，「這下臉毀了，我不想活了」，後來還和警察說，等她跳下去後，記得幫她蓋上白布，不想別人看到她的模樣。

小劉和警方堅持3小時後，突然情緒失控想要跳下，幸好被一旁民警衝上前去抓住手腕，最後被其他消防人員合力帶了下來。本以為這起事件就此結束，警方隔日上午11時再度接到墜樓事件，到現場發現，墜樓的女子就是小劉，令人感到惋惜。

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