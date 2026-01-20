中國財政部連發貸款貼息政策　擴內需促投資

▲中國財政部。（圖／CFP）



文／中央社

中國財政部聯合多部門今天發布5個政策文件，針對個人消費貸款、設備更新貸款、中小微企業貸款等提供利息補貼，目的是降低個人消費信貸成本和企業融資成本，促進消費和投資。

中國財政部官網20日連續發布5個文件，包括：優化實施個人消費貸款財政貼息政策、優化實施設備更新貸款財政貼息政策、中小微企業貸款貼息政策、優化實施服務業經營主體貸款貼息政策、民間投資專項擔保計畫。

在個人消費信貸方面，官方支持經辦機構創新消費信貸產品，擴大個人消費貸款貼息政策惠及範圍，將信用卡帳單分期業務納入支持範圍，同時降低貼息的消費金額門檻，相關實施期限延長至2026年底。

在設備更新貸款方面，中央財政對經營主體的設備更新項目相關固定資產貸款本金貼息1.5個百分點，貼息期限不超過2年。將科技創新和技術改造再貸款政策支持的、銀行今年起新發放的科技創新類貸款納入中央財政貼息支持範圍。政策實施至2026年12月31日。

在民間投資專項擔保方面，專項擔保計劃額度人民幣5000億元（約新台幣2兆2500億元），分兩年實施。單戶授信擔保額度不高於2000萬元。對於符合國家戰略要求、屬於重點領域的優質民營企業投資項目，鼓勵合作機構在風險可控前提下、在擔保額度上限內加大支持力度。

受到房地產市場拖累，中國2025年全國固定資產投資年減3.8%，是首次出現負成長；其中，民間固定資產投資比去年下降更達6.4%。

中國為提振經濟，正從不同方面著手欲提振消費、促進投資。