以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

▲榕台青年籃球邀請賽在福州舉行。（圖／主辦方提供，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

運動是年輕人交流的重要方式之一，「榕台同心，籃球逐夢」榕台青年籃球邀請賽暨非遺文化體驗之旅開幕式昨（19）日上午在福州舉行，兩岸青年以球會友、同台切磋球技，增進彼此了解與友誼。

本次活動共有台灣大學生15人、福州軟件職業技術學院學子15人，以及工作人員、志願者、媒體代表等共計50餘人參與，活動旨在深化榕台青年互動與情感聯結，促進兩岸青年的交流與合作。

台灣學生代表陳佑庭表示，能到福州與大陸青年共同交流是一次難得的機會，呼籲兩岸學子珍惜緣分，在籃球競技中切磋技藝，在文化交流中增進情誼。

「大陸的同學明顯在身材上處於優勢，傳導球也很成熟，我們就要在速度上下功夫」，在進行了四節比賽後，台灣學生呂冠霆坦言，兩岸選手風格不同，相互切磋可以截長補短、共同增進球技。

福州軟件職業技術學院校長助理柯建琳致辭表示，籃球運動是青春與活力的象徵，本次活動為兩岸青年搭建了相互學習、相互交流的平台，希望通過賽事和非遺文化體驗，增進兩岸青年的了解與友誼。

在運動員與裁判宣誓之後，領導嘉賓、運動員代表等共同合影留念，並由福州軟件職業技術學院黨委書記馬勇為本次籃球賽開球，「榕台同心，籃球逐夢」榕台青年籃球邀請賽正式拉開帷幕。

據悉，在接下來的幾天裡，除了緊張激烈的籃球比賽，兩岸青年還將共同參與豐富多樣的文化活動，包括參觀網龍基地和福州軟件職業技術學院、參與破冰活動和閩台青年交流會；走進三坊七巷、煙台山、上下杭等文化景點，體驗非遺剪紙、茉莉花茶製作等傳統文化，品嘗福州特色美食。