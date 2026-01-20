阿蘇直升機載2台灣人墜毀「現場照曝光」　機身嚴重扭曲滿地殘骸

▲阿蘇觀光直升機失聯，墜毀現場曝光。（圖／達志影像／美聯社）



記者趙蔡州／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機今（20）日上午起飛後不久即失去聯繫，機上搭載日籍飛行員及2名台灣籍遊客，3人目前下落不明。根據日媒最新消息，搜救人員目前已在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現疑似失事的直升機殘骸，當地警方晚間也公布了事故現場的照片，可以看見直升機碎片散落一地，只剩機尾部分還稍微完整。

綜合日媒報導，日本消防單位20日上午11點04分收到直升機乘客的手機碰撞偵測系統發出「強烈撞擊」通報，但回撥時已無人接聽，隨後營運直升機的阿蘇卡德利動物樂園在11點50分報案，表示旗下一架執行觀光飛行的直升機逾時仍未返航，他們立刻出動大量直升機前往搜救。

歷經5小時搜索後，熊本縣警直升機在阿蘇中岳第一火山口東北側的陡峭斜坡上發現疑似墜落的機體，肉眼辨識機身編號後確認為失聯的觀光直升機，機身嚴重破損，且受地形、火山口冒出的白煙以及濃霧，搜救人員幾乎無法靠近，目前搜救行動因入夜而暫停，預計明日清晨重啟。