「免運省60她噴6千」老公看傻　女網友秒懂：買到被喊末3碼小姐

▲原PO到超商取貨，搬了整車廂的網購品回家。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在網購盛行，免運活動經常讓許多人跟著手滑。一名女網友貼出一張照片，只見整台車的後車廂都塞滿紙箱，原來是因為超商有免運費活動，讓她「買到店員認識397小姐（電話後3碼）」。其他人也紛紛笑喊「我熟到電話都不用報了…進去店長直接喊XXX來拿包裹了」、「我被店員說『你自己去找』哈哈！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見一台車的後車廂塞滿大大小小的紙箱；她透露，看到這個畫面，她老公抱怨「超商免運費60，卻讓我老婆花了6000」，讓她忍不住爆出OS「#省小錢花大錢的14（？）」、「#買到店員認識397小姐（電話後3碼）」、「#我很乖自己的包裹自己找自己搬沒有勞駕店員」、「#一次領10個」。

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▲一次領10個的壯觀景象。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，許多女網友紛紛直呼原PO並不是寂寞的，「我也曾經買到店員認識我，一走進去店員就直接去幫我找包裹了！曾經我簡訊都還沒收到，只是要去買東西而已，店員也拿包裹給我，可是我身上錢不夠啊」、「我每次一進小七門口，還在排隊時，店員餘光瞄到我就直接拿包裹給我」、「我走進超商就被念說又亂買，東西已經在櫃檯上等我結帳了」、「我老婆更扯，連電話都不用報，店員直接轉頭找包裹」。

「我也是進7-11就被店員問『請問三件都取嗎』」、「我是買到一進店裡，就被大叫名字，連後三碼都不用報了」、「我是382小姐」、「通常當店員開始看到我都不用報電話的時候…我就會開始將貨分散（領到店員都認識我了，好尷尬…）」。但是不只女性愛買，不少男網友也留言、「我是男生，我也很愛買啊！我家巷口的全家店員，大家都叫我555先生」、「我老婆買到我去全家，店員不只知道我姓什麼，還會說你太太有貨到要不要領」。

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