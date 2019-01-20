　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「免運省60她噴6千」老公看傻　女網友秒懂：買到被喊末3碼小姐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO到超商取貨，搬了整車廂的網購品回家。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在網購盛行，免運活動經常讓許多人跟著手滑。一名女網友貼出一張照片，只見整台車的後車廂都塞滿紙箱，原來是因為超商有免運費活動，讓她「買到店員認識397小姐（電話後3碼）」。其他人也紛紛笑喊「我熟到電話都不用報了…進去店長直接喊XXX來拿包裹了」、「我被店員說『你自己去找』哈哈！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見一台車的後車廂塞滿大大小小的紙箱；她透露，看到這個畫面，她老公抱怨「超商免運費60，卻讓我老婆花了6000」，讓她忍不住爆出OS「#省小錢花大錢的14（？）」、「#買到店員認識397小姐（電話後3碼）」、「#我很乖自己的包裹自己找自己搬沒有勞駕店員」、「#一次領10個」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一次領10個的壯觀景象。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，許多女網友紛紛直呼原PO並不是寂寞的，「我也曾經買到店員認識我，一走進去店員就直接去幫我找包裹了！曾經我簡訊都還沒收到，只是要去買東西而已，店員也拿包裹給我，可是我身上錢不夠啊」、「我每次一進小七門口，還在排隊時，店員餘光瞄到我就直接拿包裹給我」、「我走進超商就被念說又亂買，東西已經在櫃檯上等我結帳了」、「我老婆更扯，連電話都不用報，店員直接轉頭找包裹」。

「我也是進7-11就被店員問『請問三件都取嗎』」、「我是買到一進店裡，就被大叫名字，連後三碼都不用報了」、「我是382小姐」、「通常當店員開始看到我都不用報電話的時候…我就會開始將貨分散（領到店員都認識我了，好尷尬…）」。但是不只女性愛買，不少男網友也留言、「我是男生，我也很愛買啊！我家巷口的全家店員，大家都叫我555先生」、「我老婆買到我去全家，店員不只知道我姓什麼，還會說你太太有貨到要不要領」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
她嫁女收36萬聘金「否則對不起祖先」　娶媳婦被收12萬喊「賣
大陸霾害下午入侵！空氣超髒全台18測站「亮紅燈」
高雄大一生問「可保留3顆睪丸嗎」　醫照超音波：裝水假丸子

關鍵字：網購,包裹,取貨,超商,免運,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多義大麵醬用完...驚現「神罐」超百用！網懊悔：丟掉好多個了

應付爸媽！她徵假男友陪過年「1天1萬元」　吃住全包再加碼：帥的話可以...

影／老公主動買飲料！　珍奶上一句話曝光尪「撩妹證據」...　

高雄幣開放了！他光華夜市爽吃只花30元　「回饋率超高」免費領50方法曝光

趕孫女下車「沒資格管我疼誰」！知道媳婦生兒…婆婆：過年帶回來

爽買巨尾泰國蝦！殼一剝驚見「超虧本詐欺」傻了　6000網笑噴：虛胖啦

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照曝光　網暴動：走光了啦

丁字褲露美臀！基隆「長腿辣妹」本尊神到了　1.3萬人全跪：求別轉身

影／老公主動買飲料！　珍奶上一句話曝光尪「撩妹證據」...　

台灣有「沒有雲霄飛車的迪士尼」！　首度吸BBC、CNN來台朝聖

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

差5秒就沒命！國道3車恐怖追撞　他目睹全程嚇：司機滿臉鮮血

台灣有「沒有雲霄飛車的迪士尼」！　首度吸BBC、CNN來台朝聖

鴨舌帽妹剖榴槤！紅色深U彈出「碗公級北半球」　老司機秒上到一課

表哥忘收「紅色表嫂」！他幫救援順便惡整　鄉民笑噴：尊重呢？

學起來！專家傳授市場挑魚5撇步　「眼睛澄透飽滿」最新鮮

一天一mail給麥當勞！男大生連署「救焦糖奶茶」　網喊心中經典：快肥來

「嬰屍裝炸雞桶」沒錢找葬儀社　高中生小爸爸急哭：能冰這嗎

「免運省60她噴6千」老公看傻　女網友秒懂：買到被喊末3碼小姐

快戴口罩！空氣超髒全台18測站「亮紅燈」　大陸霾害今下午將入侵

影／打趴10年挑戰！史明曬泛黃「百年照」　網全看跪了

嫁女收36萬聘金「否則對不起祖先」　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒啦

台灣有「沒有雲霄飛車的迪士尼」！　首度吸BBC、CNN來台朝聖

懷孕卻抓包男友睡別人！英女氣炸復仇「122元賣了他的xbox遊戲機」

連三週上漲！油價漲0.3元　95無鉛漲至27.9元

青峰翻唱《深夜3》主題曲！　被日本團隊讚「華麗而特別」

鴨舌帽妹剖榴槤！紅色深U彈出「碗公級北半球」　老司機秒上到一課

IN・美妝／用都最後一點都還有哆啦A夢　超佛心的聯名口紅讓人想擁有

福斯Golf GTI TCR正式量產！290匹小鋼炮賽車基因加持

圖／逆天美腿+超殺眼神　「神力女超人」許淑華推個人月曆

買春男疑染性病　泌尿科醫生「勸世發言」1秒被認出是老司機

喬治轟31分交火巴特勒　雷霆對戰七六人11年豪取19連勝

生活熱門新聞

徵假男友過年1天1萬　包吃住再..

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有..

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世..

主動買飲料！一杯珍奶曝尪「在外..

冷氣團冰3天剩10℃！最低溫時..

「大寒」到！冷空氣可能達寒流等..

婆婆趕孫女下車！知道媳生兒：過..

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓..

大一生有3顆睪丸　女醫：裝水的..

老公送襪子！她秒認出是「小三的..

工作11年領28K！她「苦讀3..

馬祖無人島豬屍驗出非洲豬瘟病毒

他32K等領年終走人　嘆：尾牙..

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照..

更多熱門

相關新聞

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒

雙重標準？一名網友抱怨親戚嫁女兒跟男方要36萬元的聘金，結果換兒子娶老婆被對方要求12萬元的聘金，讓該親戚直呼「賣女兒啦」。原PO傻眼地說，「根本就對自己有利就是習俗，對自己無利就是喊這什麼時代。」有網友則說，朋友要結婚，被女方要求拿出66萬聘金，且不含金飾、禮餅，「你還不是最扯的」。

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

國一生書包炸出廢紙山　網：有兼差？

陪女兒面試　媽：她還小怕她說錯話

媽跑7間店買材料！孩期末竟整包帶回...

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲別拍

側乳妹15秒露球片瘋傳　網友神到了

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

主動買飲料！一杯珍奶曝尪「在外撩妹」　

許瑋甯喝喜酒破尺度！

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

大學生突上台熱唱⋯是李聖經！觀眾安靜了

更多

最夯影音

更多

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面