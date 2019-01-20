嫁女收36萬聘金「否則對不起祖先」　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒啦

▲原PO說，親戚嫁女兒收36萬聘金，還四處炫耀「必須遵守習俗」。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

雙重標準？一名網友抱怨親戚嫁女兒跟男方要36萬元的聘金，結果換兒子娶老婆被對方要求12萬元的聘金，讓該親戚直呼「賣女兒啦」。原PO傻眼地說，「根本就對自己有利就是習俗，對自己無利就是喊這什麼時代。」有網友則說，朋友要結婚，被女方要求拿出66萬聘金，且不含金飾、禮餅，「你還不是最扯的」。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團表示，該親戚育有一男一女，「這位媽媽大前年嫁女兒，硬要跟男方要聘金36萬，他還跟對方說她不附嫁妝。36萬對這位男生來說，說多不多、說少不少，對方男生沒什麼錢，可是最終還是去信貸，就這樣順利完成婚禮。」

原PO說，「這位媽媽還很自豪四處炫耀，就跟大家說收聘金這是習俗必須，要遵守，不然對不起祖先、不吉利一大堆的幹話。輪到今年，他兒子要娶老婆了，女方跟他要求12萬的聘金，12萬也是這位男的要自己出。這位媽媽又在幹話，那邊宣傳『賣女兒』啦。」

▲▼原PO認為，現在還在收聘金是活在古代嗎？（圖／CFP）

原PO指出，「現在這什麼時代了，還有人在習俗收聘金喔，活在古代？習俗這樣，那大家要不要遵守習俗，女兒一年只有過年才能回娘家。」她認為，這位親戚「根本就對自己有利就是習俗，對自己無利就是喊這甚麼時代。」

對此，其他網友也紛紛表示，「正常啊，別人家的死不完，自己家的才是心肝」、「她女兒在婆家應該很難做人」、「換個小孩就換個立場了」、「她收就是習俗，別人說是賣女兒，兩套標準是自古以來很多婆婆的想法」。

還有人提到朋友的例子，「他老爸去幫他提親，聽說女方開66萬聘金，不含金飾、禮餅，禮餅還要求做到30萬。你還不是最扯的！」