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趕孫女下車「沒資格管我疼誰」！知道媳婦生兒…婆婆：過年帶回來

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▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲婆媳問題怎解？（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

一名女網友在臉書透露婆婆這幾年的偏心對待，沒有幫忙坐月子，還把她的女兒趕下車，「讓我好心痛一輩子都忘不了」，沒想到婆家在得知她生第二胎，態度竟然180度大轉變，「一直說過年要把小孩帶回去給婆婆看」，讓她實在不知道該如何做決定，對此網友表示「絕對不要帶回去」、「有骨氣一點，低頭只會繼續讓人踩著你」。

原PO在《爆怨公社》指出，7年前她懷孕時未成年，把事情告訴雙方家長，媽媽雖然不同意但還是默默接受，而曾和她老公說「不要交未成年女友」的婆婆則告訴她，「要不要生在你，有什麼是自己想辦法不要找我」，這話也意味著不認她和大女兒。

生下大女兒時，婆婆專程南下為提早半個月卸貨的大姑坐月子，但對她完全沒表示，讓她的媽媽很不滿，而她這幾年無論平時或過年還是有帶女兒回婆家，也因此和媽媽吵架。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO和婆婆相處不融洽。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，約三年前老公的舅舅過世，當時婆婆叫她們一家人回去，「不回去就不是我媳婦」，為了不讓老公為難，她還是帶著女兒同行，回婆家第三天已半完喪事，擔心老公的阿公身體受不了，所以開三台車去淡水走走，回程時女兒說想和大姑的三個孩子玩，她也同意並叮嚀女兒「要乖乖」。

「接下來的場景，讓我好心痛一輩子都忘不了」，原PO說，女兒沒多久後哭著跑回來告訴她，「阿嬤趕我下車不讓我上車」，當時她氣得直接上大伯的車（車內還有老公女兒）說要回娘家，回程路上一行人有停車買飲料，婆婆看出她在不爽便說「回家再說」。

▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲原PO表示無法原諒婆婆的行為舉止。（示意圖／CFP）

原PO表示，那天她和婆婆講很多內心話，可是婆婆只告訴她「你自己堅持要生，就沒資格管我要疼哪個孫」。她在去年年初懷第二胎，只有娘家這邊知道消息，順利生產後老公在臉書發文說母子平安，婆家發現她又生了，大伯先找老公出去「要把孩子帶回去給婆婆看」，前幾天又打電話叮嚀，「老公也一口氣答應，完全沒顧慮我」。

原PO感嘆，這幾年還是媽媽對她們最好，知道經濟困難也拿錢幫忙，「比起你這個婆婆，真的有把我當媳婦，有把我女兒當孫女？知道第二胎是男的就要我回去？」她表示，老公很疼她，只是性格屬於濫好人，而且也真的無法原諒婆婆，不曉得到底該不該回去。

對此網友表示，「一個不尊重妳的人， 就算是長輩也一樣，回去你就對不起疼妳的娘家媽媽」、「千萬不要回去！回去被疼的也是男孫...想想當初他們怎麼對待你跟女兒的」、「媳婦永遠都是外人」，但也有人認為「回去做客（給老公面子），但不過夜（給自己心裡舒服）」。

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關鍵字：婆媳問題,重男輕女,婚姻,兒子,家庭

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