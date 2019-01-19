好市多意大麵醬用完...驚現「神罐」超百用！網懊悔：丟掉好多個了

消費中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，原因除了常出現獨家販售的超優惠商品外，還有那無條件寬鬆的退貨策略。而最近有網友又分享了好物，讓其他網友看了紛紛懊悔說，「哇！回收掉很多瓶耶！」、「我竟然都丟了！」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文說，「Classico義大利麵醬的罐子居然是梅森罐子耶！（我到現在才知道）聽說這個罐子可以有很多用途，例如醃漬、裝沙拉也很漂亮。」

從照片中可看到，這瓶義大利麵醬罐子十分別緻。而這名網友不僅大讚罐子不僅好看且用途很多外，也分享這瓶義大利麵醬用途，「這義大利麵醬我都拿來燉牛腩：牛腩一包、義大利麵醬一罐、醬油一匙、五香粉（不要懷疑）、胡椒粉。非常好吃喔。」

▲好市多這款義大利麵罐子超百用。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

其他網友看了紛紛大讚這罐子真的很好用，「我是為了罐子買的，醬是附帶（吃掉就是了）XD」、「感謝分享！還好還沒丟」、「突然想買了」、「瓶子很實用，只是瓶蓋易生鏽」、「很百用，不可丟....咦....是買醬，還是買瓶，哈！」、「為了罐子想要買這個醬啦」、「可惡，丟了好幾個」、「這玻璃罐超好用，我都捨不得丟」、「我丢超過30個了吧」。

其中也有網友分享罐子用途，「裝豆漿～超理想！」、「當水瓶外出用也很好」、「我一直都用它裝飲料～～～真的很好用喔！」、「罐子我拿來裝竹薑」、「這罐子超好用！我也都重複使用拿來裝米冰在冰箱」、「加個保鮮膜再蓋起來也很ok」、「沖熱水丢個茶包進去也OK，没破」、「我拿來裝高湯」、「我都拿去買飲料」、「我用它來醃醬瓜、裝洛神花醬、裝關東煮茶葉蛋、裝水果……當環保杯裝飲料超好用，享折扣又環保愛地球」。