弟女友每天住家裡　台北姐「關房間」狂被罵：他們結婚我可能要睡外面

▲原PO表示，如果在弟弟女友睡覺時講話，「父母就會罵我，叫我閉嘴小聲一點。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

一名女網友抱怨弟弟的女友住進家裡後，讓她被爸媽罵好幾次，「又不能跟我弟弟反應，因為我弟弟是我媽的寶貝。」她感嘆，如果弟弟和女友結婚，「.我可能要睡外面了」。也有人感同身受地說，「我媽規定弟弟女友只能弟弟休假時她才能來，結果三更半夜偷偷來，還把臉盆放房間尿尿，偷躲在我家。」

原PO在「爆怨公社」臉書社團說，弟弟女友從每周六、每周日住家裡，變成現在幾乎天天住，一開始她家人覺得還好，因偶一為之可體諒，但後來他們都覺得有點煩，「一方面是我母親假日不想煮菜，但客人要來，總不能隨便弄，家裡也要特別收拾打掃。」

原PO表示，但弟弟說可能是菜色不合女友口味，她每次都吃很少、剩一堆菜；另外，「我媽私下是覺得這女生怎麼這個樣子，明明兩人都住台北也住不遠，怎麼還每星期來住，父母親都沒話講嗎？我媽希望他們兩人趕快結婚，不然這樣下去不是辦法。」

▼原PO無奈說，「可是又不能跟我弟弟反應，因為我弟弟是我媽的寶貝。」（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

「基本上，我媽當她是未來的媳婦，對她很客氣，女生想吃什麼就去買」，原PO指出，媽媽重男輕女，對弟弟女友比對她好；但現在弟弟女友來，「變成我老是要關在房間裡面，也經常被父母親罵。」

原PO解釋，因弟弟女友女生早睡晚起，都上午11點才起床，「如果我在她睡覺的時候講話，父母就會罵我，叫我閉嘴小聲一點。連續兩天，我已經被罵好幾次了，我該怎麼做…這種事情要持續到哪時候啊？假日也不能休息，可是又不能跟我弟弟反應，因為我弟弟是我媽的寶貝。」

有網友說，「沒結就這樣…結了還得了」；原PO表示，「結了…我可能要睡外面了」。有人好奇，「你弟女友都不用工作的嗎？睡到11點」；原PO回「有，只是好像比較晚。」

有人建議，「我媽跟我說我弟交個新女友，我媽就跟我弟說，不能帶回家跟過夜，給妳參考。我認識我老公時，我媽也說不能帶回來跟過夜。」原PO則說，「謝謝，但已經沒救了，請神簡單送神難。」

▼原PO表示，如果弟弟和女友結婚，「我可能要睡外面了」。（圖／達志／示意圖）

有人則說，「妳是不是因為妳媽重男輕女習慣了！然後妳也被情緒勒索習慣了？所以妳才會也默許自己去配合！但妳又不開心！」原PO回，「本來喔，不會care，只是後來覺得自己權益好像受損，但他又是長子。」

也有人感同身受地表示，「我超極懂你的感受，之前我也有在抱怨我弟女友，我媽規定弟弟女友只能弟弟休假時，她才能來；結果三更半夜偷偷來，還把臉盆放房間尿尿，偷躲在我家。」

該網友說，跟弟弟反應過他女友衛生習慣及一些規矩不好，那時PO「爆怨」還被網友說管太多，「我的情形跟你唯一不一樣的是，我媽不會煮給女方吃。我家是重女輕男，我跟我媽說，我不喜歡陌生人住我家，尤其是才認識1、2個月…經過多次溝通依然不改，就是趕出去，我現在過得很自在。」