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爽買巨尾泰國蝦！殼一剝驚見「超虧本詐欺」傻了　6000網笑噴：虛胖啦

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▲▼爽買巨尾泰國蝦！殼一剝驚見「超虧本詐欺」傻了　6000網笑噴：虛胖啦。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲跟想像中的完全不一樣，還以為有巨大蝦肉。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

想要吃頓飯都被騙！一名網友進餐廳點了一盤泰國鮮蝦飯，上桌後他趕緊把蝦殼剝掉爽吃，但打開那瞬間傻了，殼底下只有小小一隻小蝦仁，與他巨大身體根本毫不符合，不僅荷包縮小了，他的心也跟著碎了。

從男網友PO在「爆怨公社」照片可見，白色盤子上裝了一碗飯，上面有一隻看起來超美味的大蝦，只是這隻「中看不中用」，頭部有個超大的軀殼，巨大外貌一看以為有很多肉，只是視線往下移瞬間心寒，尾巴處只有一尾小蝦仁，一口就能吞肚吃盡

▲▼蝦子、剝蝦、熟蝦。（圖／取自pixabay）

▲有網友認為只是一般的蝦子，故意再放泰國蝦的蝦頭擺盤。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

照片曝光後，引來網友紛紛留言笑說，「蝦子小兒麻痺?」、「這隻蝦子得了大頭症」、「這隻蝦生前個性應該不好，與其他蝦相處不來，大頭症有點嚴重」、「一個佛朗基的概念......」、「生前外表『虛胖』」、「蝦頭不要弄壞，還要留給下一隻套用喔！」、「這叫大頭蝦，吃的人叫冤大頭」、「安全帽也太大頂了吧!!XDDD」。

也有網友認為，「這是營養不良的或有生病的泰國蝦，泰國蝦蝦頭烤的程度，不可能肉縮成那樣，再不然就是這是被拿來再重複烤過的，不是新鮮現烤的」、「小蝦米塞龍蝦頭」、「在烤爐裡面烘很久，水份都沒了」。

其實這張照片源自泰國，最早出現是在2017年，每一年都會被拿出來討論，瘋傳世界各地，近日再次掀起話題，也傳到台灣的爆系社團裡，超過6000名網友瘋狂討論。

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關鍵字：蝦子,龍蝦,蝦殼,爆怨公社

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