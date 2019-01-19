高雄幣開放了！他光華夜市爽吃只花30元　「回饋率超高」免費領50方法曝光

▲高雄幣正式開放，民眾可於六合夜市、南華商圈、光華夜市使用。圖為六合國際觀光夜市。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

拚經濟、發大財，高雄市府推出刺激當地觀光消費的「高雄幣」，結合六合夜市、南華商圈、光華夜市，只要消費就有回饋，昨（18）日正式上線，目前安卓系統已開放下載。就有在地民眾搶先試用，不僅一註冊就先領了50幣，接著去夜市爽吃消夜，原價75元餐費折抵後只花了30元現金！

高雄網友18日晚間在PTT發文，表示經過光華夜市時看見有攤位在宣傳高雄幣，好奇心驅使下決定試用看看，下載、註冊、成功開通，馬上就先領了50高雄幣。推廣人員指開通送的50元可於下次消費時折抵，只要在夜市購物，店家就會回饋1%到10%不等。

▲高雄網友實際使用APP在夜市消費，用註冊禮50元爽吃消夜，又再賺到回饋！（圖／翻攝PTT）

拿到了50元，他接著就去逛夜市，選定了在地名店羅胖子山東手工水餃，點餐花了75元。結帳時，他出示APP，其中45元可用高雄幣折抵，買單只花了30元現金，另外該店設定有5%回饋，總金額75元共回饋3.75高雄幣，下次消費可使用。

他表示，第一次使用高雄幣感覺不錯，等於吃飯只花30元，又多拿到店家3.75元，再加上註冊後還有沒折抵掉的5元，帳戶中還有8.75元等待下次消費。他另外提醒想賺註冊開通50元的民眾，要去夜市現場攤位才有得領，時間是晚上6至10點，「大家覺得如何？好像可以增加夜市忠誠度。」

▲高雄幣目前為推廣期，商圈總會表示即日起至1月27日止，在夜市現場攤位註冊就送50高雄幣。圖中「炙燒火焰牛排」那一筆並不用真的支出500元，卻也引來網友嘲諷APP的贈獎設計有問題。（圖／翻攝PTT）

文章貼出後，高雄網友評價不一，由於活動才剛上線不少人持觀望態度，「結合Line Pay我覺得比較好，通路多」、「iPhone 好像還沒得玩，先等心得」、「1個月內沒消費，幣值就會減少30%，3個月就歸零」、「太複雜沒動力使用」、「對攤販是新方法，若以其他行業來看根本無感」、「好奇資金從哪裡來？廣告收入？商圈提撥？」

高雄市推出的高雄幣APP「幣多多」，在安卓系統已經上架開放下載，蘋果的iOS系統則要等到月底才能上架，民眾只要事先安裝並輸入個資，不需要綁定信用卡，結帳付現後掃描店家的專屬QR Code，就能獲得1到10%不等的回饋，於下次消費就能折抵。

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▼高雄幣除了註冊送50元，現在凡是有消費就能參加抽獎。（圖／翻攝PTT）