　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄幣開放了！他光華夜市爽吃只花30元　「回饋率超高」免費領50方法曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼六合夜市,六合國際觀光夜市,高雄市,觀光夜市,遊客,陸客,人潮,錢潮,經濟,攤販,攤商。（圖／記者季相儒攝）

▲高雄幣正式開放，民眾可於六合夜市、南華商圈、光華夜市使用。圖為六合國際觀光夜市。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

拚經濟、發大財，高雄市府推出刺激當地觀光消費的「高雄幣」，結合六合夜市、南華商圈、光華夜市，只要消費就有回饋，昨（18）日正式上線，目前安卓系統已開放下載。就有在地民眾搶先試用，不僅一註冊就先領了50幣，接著去夜市爽吃消夜，原價75元餐費折抵後只花了30元現金！

高雄網友18日晚間在PTT發文，表示經過光華夜市時看見有攤位在宣傳高雄幣，好奇心驅使下決定試用看看，下載、註冊、成功開通，馬上就先領了50高雄幣。推廣人員指開通送的50元可於下次消費時折抵，只要在夜市購物，店家就會回饋1%到10%不等。

高雄幣開放了！他光華夜市爽吃只花30元（圖／翻攝PTT）

▲高雄網友實際使用APP在夜市消費，用註冊禮50元爽吃消夜，又再賺到回饋！（圖／翻攝PTT）

拿到了50元，他接著就去逛夜市，選定了在地名店羅胖子山東手工水餃，點餐花了75元。結帳時，他出示APP，其中45元可用高雄幣折抵，買單只花了30元現金，另外該店設定有5%回饋，總金額75元共回饋3.75高雄幣，下次消費可使用。

他表示，第一次使用高雄幣感覺不錯，等於吃飯只花30元，又多拿到店家3.75元，再加上註冊後還有沒折抵掉的5元，帳戶中還有8.75元等待下次消費。他另外提醒想賺註冊開通50元的民眾，要去夜市現場攤位才有得領，時間是晚上6至10點，「大家覺得如何？好像可以增加夜市忠誠度。」

高雄幣開放了！他光華夜市爽吃只花30元（圖／翻攝PTT） 

▲高雄幣目前為推廣期，商圈總會表示即日起至1月27日止，在夜市現場攤位註冊就送50高雄幣。圖中「炙燒火焰牛排」那一筆並不用真的支出500元，卻也引來網友嘲諷APP的贈獎設計有問題。（圖／翻攝PTT）

文章貼出後，高雄網友評價不一，由於活動才剛上線不少人持觀望態度，「結合Line Pay我覺得比較好，通路多」、「iPhone 好像還沒得玩，先等心得」、「1個月內沒消費，幣值就會減少30%，3個月就歸零」、「太複雜沒動力使用」、「對攤販是新方法，若以其他行業來看根本無感」、「好奇資金從哪裡來？廣告收入？商圈提撥？」

高雄市推出的高雄幣APP「幣多多」，在安卓系統已經上架開放下載，蘋果的iOS系統則要等到月底才能上架，民眾只要事先安裝並輸入個資，不需要綁定信用卡，結帳付現後掃描店家的專屬QR Code，就能獲得1到10%不等的回饋，於下次消費就能折抵。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼高雄幣除了註冊送50元，現在凡是有消費就能參加抽獎。（圖／翻攝PTT）

高雄幣開放了！他光華夜市爽吃只花30元（圖／翻攝PTT）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
86歲嬤「貢丸大菜花」炸滿該邊！醫曝2主因和外勞有關
高雄幣開放了！他夜市爽吃只花30元　領「超高回饋」方法曝光
憲兵332營再出包！總統鐵衛當大麻藥頭　警入營逮人

關鍵字：高雄幣,幣多多,PTT,高雄

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月薪30K！做行政助理上班耍廢「年終6個月」　他想離職...網1張圖狂勸

爽買巨尾泰國蝦！殼一剝驚見「超虧本詐欺」傻了　6000網笑噴：虛胖啦

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照曝光　網暴動：走光了啦

丁字褲露美臀！基隆「長腿辣妹」本尊神到了　1.3萬人全跪：求別轉身

機車發不動！公主女嗆「不幫忙難怪還在魯」...他秒拿奶粉打臉：我結婚了

影／熱褲妹露蛇腰自拍！鏡中倒影「肥肉真面目」全出賣　網暈船醒了：母湯

柯文哲「強盜說」比喻美中台　政大教授怒批：怎麼會這麼荒謬

影／臉書3點再撇卡盧！林佳龍否認山手線「政治操作」：台灣優先

「R-22直升機」直播網拍零元起標　找尋台灣下一位「齊柏林」

「航空業奧斯卡」金翔獎評比出爐！　立榮航空奪雙料冠軍

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

柯文哲「強盜說」比喻美中台　政大教授怒批：怎麼會這麼荒謬

影／臉書3點再撇卡盧！林佳龍否認山手線「政治操作」：台灣優先

「R-22直升機」直播網拍零元起標　找尋台灣下一位「齊柏林」

「航空業奧斯卡」金翔獎評比出爐！　立榮航空奪雙料冠軍

除了肉「蔬菜、水果」也不行！　7張圖告訴你這些都要檢疫

摩鐵霓虹「扛棒」台灣之光　高雄Motel登國際品牌服飾主打款

春節連假機場「炸了」！航班爆增加防豬瘟　林佳龍喊疏運佈重兵

高雄幣開放了！他光華夜市爽吃只花30元　「回饋率超高」免費領50方法曝光

50年前超流行！瞎趴車輪「裝七彩小球」...網懷念：常常被幹走

「筆試第一名」資優生面試一句話惹怒總經理…到手工作飛了

紛絲驚呆這誰？　RM 10年前舊照出土「辮子頭+超殺眼神」

家就住在公園裡！3000坪大基地「全陽大璽」　鑽石級抗震綠建築

鴻海威州廠傳徵才未達標遭砍賦稅　富士康在美發出聲明

年後投入「網紅戰場」　4大重點呈現「真。吳敦義」

TOYOTA原廠掛保證　牛魔王Supra絕對有紐柏林單圈7分40秒的實力

蔡健雅車內戰「外籍帥哥」　羞笑：沒有情色畫面的情色片！

台南虐童案／多名年輕人圍在地檢不肯離去…警局長曝感人內幕

日「裸體幼稚園」男女童脫光上課　網驚：邪教虐待兒童？

中職／吳志揚有話說將開直播　球迷期待「第5張桌」

老公在家人面前脫口「我很有性慾」　艾莉絲當場傻眼！

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

生活熱門新聞

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆..

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出..

李婉鈺：館長100萬拿來！館長..

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

機車發不動！公主嗆他不幫「難怪..

丁字褲辣妹神到了！網嚇壞：別轉..

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照..

工作11年領28K！她「苦讀3..

四大求財廟靈驗　首富郭台銘有拜

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下..

最醜車站10年對比照曝光　居民..

星巴克買一送一　15家優惠懶人..

更多熱門

相關新聞

罵金溥聰「金狗男寵」　網友遭訴

一名有菸癮的王姓男子，質疑國安會前秘書長金溥聰擋下禁菸法案，上網署名「殺光燒光金鬼奴和狗菸奴」，以「金狗男寵」批金危害他人的健康，金提告後，王男不認錯，台北地檢署認王男文章已損害金的名譽，19日將他起訴。

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

高雄人買房選「巨蛋」　外地愛買重劃區

韓流撐起高雄房價？　漲幅1.3％～3.1％

民眾嚼倒吊子猝死　外觀不易辨別

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

巨大版「樂高車站」現身統一時代

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

女會計A走2.3億　爆買800名牌包

模仿周杰倫比YA拍照　竟被本尊偷拍

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面