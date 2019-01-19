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應付爸媽！她徵假男友陪過年「1天1萬元」　吃住全包再加碼：帥的話可以...

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戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲女網友公開找「假男友」，陪回老家過農曆年。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

網搜小組／綜合報導

農曆新年將至，又到了家族大團圓，與一眾親戚交手的日子，其中結婚、男女朋友更在網上被封為2大最害怕的地雷問題。最近就有女網友為了應付台東老家的爸媽，決定公開徵求「假男友」，開出優渥的薪資條件，雀屏中選1天能獲得1萬元報酬，過年期間得配合演戲3日，若是長相俊俏還可能有「額外福利」！

女網友18日在「靠北虎科」貼文，開宗明義就寫著「徵過年應付父母的假男友」，接著在下方列出細部條件，例如年紀得在18到30歲之間，外貌普通就好，但希望不是宅男，也絕對不能在父母面前抽菸、開黃腔，另外需要會講基本台語，她在家是跟父母用台語溝通。

女網友說，老家在台東，需要假男友的時間是今年除夕（2/4）到大年初二（2/6），薪水1天1萬元，有包吃、住，交通費另外算，最後1天憑收據一次領取。此外，住宿地點可能在台東家或飯店，房間和床的分配看臉決定，「最多就抱抱，帥的話可以做愛。」

▲▼ 性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口。（圖／記者張一中攝）

▲除了薪資吸引人，女網友特別留下但書，只要假男友外貌出眾，會有額外的「加碼」。（圖／記者張一中攝）

最後女網友強調，一旦錄取為假男友，無論如何一定要陪伴走完過年這3天，避免穿幫難堪，「我總不可能今天跟明天的男友帶完全不一樣的吧！」而最關鍵的應徵方式，只要在該文底下留言報名就有機會。

文章貼上網，果真引來大批男網友搶著報名，還有許多好事者忙著tag好友共襄盛舉，「別說了，應徵看看」、「1天10000不賺嗎」、「衝了啦等什麼，我都凍未條了」、「機會是留給準備好的人」、「可以登大人又有得賺」。

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關鍵字：靠北虎科,假男友

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