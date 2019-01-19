老公主動買飲料！　珍奶上一句話曝光尪「撩妹證據」...　

▲老公買珍奶，意外曝光自己的「秘密」 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

買個珍珠奶茶，意外抓包先生在外面撩妹！一位網友在臉書發文表示，老公日前難得說要幫買飲料，沒想到回家後卻不小心留下自己「不安分的證據」，讓她急po網求助。不過仔細看照片才發現，這其實只是業者利用有趣小語行銷的手法，原po事後也表示自己是開玩笑的，無須太認真。

一位女網友在臉書「爆廢公社」中表示，老公日前難得主動說要幫她買珍珠奶茶，沒想到回來之後卻發現他和飲料店員工之間的「秘密」，讓原po懷疑先生在外面是否不太安分。只見圖中的珍奶上貼著一張小標籤，上面除了寫著「去冰、半糖」外，竟然還出現一行「你在看我嗎>///<」的語句，生動的語氣和嬌羞的表情符號，都讓原po懷疑案情不單純。

▲原po老公到底是看了多久（怒）！（圖／翻攝自爆廢公社）

不過飲料店這類的「標籤小語」其實很常見，也有人說這是系統隨機出的，曾經看過印有「今年的煩惱不是問題，因為明年會有新的煩惱」等飲料。另外還有店家超狗腿，標籤單上會根據性別寫上「正妹，半糖去冰」、「帥哥，微冰微糖」等標記，各出奇招希望能吸引更多消費者。

其他網友則是表示，「問他到底是看多久啊？」、「打電話去問問就知道了」、「確認過眼神」、「員工是男的」、「再買一杯會不會出現你很想我嗎>/////<」、「 老公有沒有買第二杯～說不定有電話」、「 還好不是打『再買5杯，給你line』」。原po最後也有表示，她只是單純分享趣聞，大家無需太認真看待。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！