丁字褲露美臀！基隆「長腿辣妹」本尊神到了　1.3萬人全跪：求別轉身

▲白腿超嫩的，微笑線超美的！（圖／送行師張軍凱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳怡伶／採訪報導

「穿一晚那邊很癢啦！」基隆殯葬業「送行師」張軍凱惡趣味跟老婆剪刀石頭布，輸的人要做懲罰，沒想到他整個慘輸，只好硬著頭皮穿老婆的內褲一整晚睡覺，沒想到超級卡，隔天一早起來脫掉全是勒痕，雖然很超崩潰，但他也超GUTS說「沒辦法，就願賭服輸！」

從照片中可以看見，一人悠哉躺在床上休息，下半身僅穿一件蕾絲黑內褲，露出超誘人長腿、翹臀，以及深深地微笑線，極為性感，但視線移到下一張照片，內心的幻想全被打碎了。

另一張照片裡，翹臀的主人真面目已被揭曉，並不是想像中的火辣女子，而是一名粗獷短髮男子躺在床上，兩手還盤在胸前護身；他不僅贈送屁屁給大家看，連上半身都豪爽脫了，直接露出背部霸氣刺青，超級大方。

▲屁股很翹，但這是男的！男的！男的！（圖／送行師張軍凱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

張軍凱接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，會這麼穿也是不得已，原本是和老婆打賭，猜拳輸了就要接受懲罰，「老婆輸了被畫臉就好了，但我輸了就要穿她的蕾絲內褲。」

沒想到張軍凱真的猜輸了，穿蕾絲內褲直接睡了；他笑說，就願賭服輸沒有穿別件衣服，就只穿蕾絲褲一整夜到早上，「正面很卡，只好把牲禮撥在旁邊，睡起來脫掉內褲都是勒痕，超癢的哈哈哈。」

▲看到有沒有嚇壞～正港的男子漢。（圖／送行師張軍凱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

張軍凱想說最近負面新聞太多，便把照片PO在「廢版南韓公社」讓大家笑一下，沒想到引來1.3萬網友按讚並留言，討論超激烈，超多網友跪求「千萬別轉身啊！」

網友紛紛留言笑說，「很性感的屁股」、「哇靠有微笑線欸」、「這屁股誘人」、「這不說是男的，我真的會覺得是女人」、「這就是所謂的 『蛋疼』嗎...」、「從此以後開啟穿女用內褲的人生」、「看完心情變化好大...」、「我知道要如何罰老公了」。

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▼撇除第二張震撼照，網友很推這個屁股。（圖／翻攝自廢版南韓公社）