23歲女兒面試全程陪同　媽媽：她還小怕說錯話，問我就好

▲面試官會碰到各種狀況。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友在《爆怨》公社透露，媽媽陪著女兒到公司面試，過程中女兒一句話都不說，可是媽媽說得非常開心，不但兩度打斷他的話，也不讓女兒發表意見，「我女兒還小怕她講錯話啦，所以我直接說比較好」，最後原PO只能讓母女倆走人，「因為你的介入，我們無法錄取你女兒」。

原PO指出，這個職缺是接待中心的秘書，來應徵的女生23歲，陪同前來的媽媽穿的像要喝喜酒，一進門先握手、提禮盒，然後跟著女兒一起面試，原PO基於禮貌也請助理再搬椅子過來，當秘書和女兒確認應徵職務時，媽媽連搶兩次話「我們是來面試秘書的」，積極的媽媽似乎才是面試者。

當下原PO雖然覺得尷尬，但還是請女兒進行自我介紹，只是過程中女兒什麼話都沒說，媽媽一張嘴動不停，「我女兒很乖，以前考試都...」，把所有助理提出的問題都回完。原PO表示，避免情況失控他及時告訴媽媽，「我們希望應徵者回答，畢竟...」，媽媽不等他話說完就打斷「我女兒還小怕，她講錯話啦，所以我直接說比較好～」。

▲原PO表示應徵到「媽媽的寶貝」。（圖／pakutaso）

原PO一聽則說沒關係，希望能讓女兒表達想法，「我們需要應徵者最直接的回...」，媽媽第二次打斷「這樣不行啦，他還小不懂事，問我就好我可以回答」，原PO禮貌性告知，打斷兩次話的行為有點失禮」，媽媽似乎還不懂原PO氣點，「拍謝拍謝我講話比較直，可是都是真的沒有欺騙的意思」。

原PO表示，失禮不能用講話直當藉口，也想聽女兒的想法，而這時媽媽雖然安靜，但女兒一直很膽怯、不願意直視他們也不說話，「這種情況非常常見，只不過這次她膽怯的對象並不是我們，而是她媽媽」。他最後只能打破僵局，「好了，很抱歉這位媽媽，因為妳的介入讓這次面試過程並不是很順利，我們無法錄取您女兒擔任這份職務」。

原PO認為，許多面試官在這種狀況下回應「這樣就可以了，我們會再跟您做通知」，沒辦法讓長輩得到教訓，「好想跟應徵者說，恭喜妳啊，妳媽又幫妳搞砸了一份工作呢」。

這個PO文也引發網友議論，「你沒說面試還以為在相親」、「什麼都是媽媽回答，是媽媽上班還是女兒」、「辛苦啦～這種家屬我也遇過，只能一笑置之，不聯絡」、「面試送禮盒似乎不太妥」、「錄取媽媽～媽媽可以幫公司煮午餐唷」。