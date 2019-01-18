雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照曝光　網暴動：走光了啦

▲2名辣媽雪乳夾兒，背後故事滿滿洋蔥。（圖／粉專我和兩個媽媽提供，下同。）



記者鄒鎮宇／綜合報導

辣媽Echo與邱默默因「雪乳包夾嬰兒」母子照在網路爆紅，更曝光運後被渣男很甩，成全對方和小三的故事。如今，Echo也在邱默默籍友人的陪伴下走出傷痛，帶著11月大的女兒「晴天」開心出遊，但分享的母女合照卻意外走光，讓網友笑翻。

27歲的Echo表示，當初和大7歲的男友交往，準備結婚生子，但當她開心地宣布懷孕喜訊時，卻得到男方冷冷地說「去拿掉」，事後還抓到對方劈腿小三，讓她崩潰到真的想墮胎。

▲辣媽曾想拿掉孩子，好在閨蜜的幫助，才讓她走出憂傷。



▲網友看到母女3人的出浴照都笑翻。（圖／我和兩個媽媽授權提供）



但閨蜜邱默默透過陪伴及鼓勵，讓Echo重拾希望與信心，終於在2018年初生下女兒「晴天」，也在同年5月20日看著渣男和小三步入婚姻，「我是真心祝福啦，祝他們白頭偕老、百年好合，只是我沒想到會這麼快。」

此後，Echo也和默默成立了臉書粉專「我和兩個媽媽」，除了分享自身經歷，希望所有女生不要跟她一樣被渣男騙外，並以自己獨特的風格照片來紀錄女兒「晴天」的成長過程，「畢竟每個變單親的一定都有自己背後的經歷，那都只是曾經的一個路程跟過程，不是要去比誰可憐，謝謝」。

自小晴天出生11個月後，Echo和邱默默兩位辣媽也到台東旅遊，更PO出許多性感的生活照，其中三人剛出浴時，用毛巾捲成「綿羊帽」的照片，由於3人接近全裸入鏡，更是引起網友討論，而小晴天也因沒有遮點，讓網友笑說「走光了啦」。