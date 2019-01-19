期末整理！國一生書包炸出「廢紙山」　爸媽超有感...網看傻：有兼差回收？

▲ 學生的課業壓力往往反映在書包重量上。示意圖，與本文當事人無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／綜合報導

學生們壓力繁重，許多小朋友小小年紀就要背上好幾公斤的書包。不過這位同學包裡裝的好像不是課本也不是便當盒，而是凌亂的紙團和破爛的試卷，第一眼反而會讓人誤認為是「紙類回收箱」。貼文一出，許多爸媽才發現自己不是孤單的，「原來不只我家小孩會這樣」、「我好像不該罵我兒子」。

「你家小孩書包裡面都裝什麼啊？」一位爸爸在臉書「爆怨公社」中發文表示，就讀國一的孩子日前整理書包，他才發現裡面裝的不是書，而是一堆破破爛爛的紙，凌亂的景象讓他相當傻眼。

▲ 這孩子的書包其實是紙類回收箱吧...。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見照片中除了有學生必有的考卷，還有各式書本破碎的封面，以及零散的英文單字卡，講義也被壓得像廢紙一樣。另外也可見一些塑膠包裝袋和衛生紙等垃圾，讓人不禁懷疑這到底是學生的書包，還是紙類回收箱。

爸媽們心有戚戚焉表示，「 我家小孩也是，書包=垃圾桶的概念」、「這是資源回收包嗎？」、「這還算好了，沒有穿過的臭襪子」、「我高中裡面只有筷子跟一包菸」、「我兒子國二，書包沒半本書，全是垃圾」、「 我還以為只有我家小孩是這樣，原來…」、「看到這個，我瞬間覺得我不該罵我兒子」、「在兼差資源回收嗎？」。

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