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一臉超痛苦！爆乳直播妹「面部扭曲照」外流　網1秒歪樓：桌子下是什麼

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這…您到底是在賣什麼啊？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

網路直播正夯，許多業者看準商機，利用社群網站直播功能拍賣商品，找來正妹／帥哥直播主吸引消費者。一名網友睡前滑手機時，在臉書看到某直播台，忍不住截圖分享，因為畫面中爆乳直播妹的「猙獰表情」實在是太有戲了。看到照片後，其他人紛紛笑噴「老闆不知道用多少請她來賣命」、「直播真的很辛苦」。

「睡前滑到直播台，能開直播賣東西賣到表情那麼痛苦也真的厲害」，一名網友在臉書《爆怨公社》貼出截圖照片，只見畫面中是一名身穿紅色低胸露肩上衣的長髮直播妹，她正張大嘴，整個臉部表情看起來超痛苦，彷彿在抗議什麼東西一般。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這表情也太猙獰了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

但到底是什麼東西讓她這麼崩潰呢？畫面中，直播妹的右手比著桌上的一台黃色掌上型電動玩具，疑似這台Game Boy就是兇手。此外，桌上還擺有一台白色計時器，而直播台的觀看人數是148人。

看到照片後，其他人紛紛笑噴「現在直播主真的超賣命的啦」、「有時候都不知道為什麼賣東西還要脫衣服」、「錢真的很難賺欸」、「腳趾頭踢到桌腳」。也有不少人一秒想歪「姐夫漏電了吧」、「你不知道桌子下面是什麼情況啊啊啊啊啊啊」、「enjoy狀態」、「下面有塞東西吧？」

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關鍵字：直播,拍賣,爆怨公社

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