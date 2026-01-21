爺爺傳至今用不壞「烘焙模具界LV」熄燈　台北70年白鐵號清倉

▲被譽「烘焙模具界LV」，台北70年老字號白鐵號熄燈。（圖／翻攝白鐵號粉絲團）



記者許力方／台北報導

台北市中山區70年老字號烘焙用品店「白鐵號」，近日無預警宣布即將結束營業，展開清倉大拍賣，消息一出，在社群網路引發關注討論，吸引大批老顧客與年輕網友湧入，小小店面被人潮擠得水洩不通，不少人直呼不捨，感嘆「我父親年代必去店」。

數十年用不壞 老顧客封為「模具中的LV」

白鐵號15日透過臉書粉絲團發文宣布熄燈，有網友看到消息，留言感嘆「我父親年代必去店。老闆説鋼盆都處理好了，回家不用清油污，謝謝你們曾經如此用心。」有老顧客更稱，從年輕就光顧，形容白鐵號為「烘焙模具中的LV」，耐用實在，提到烘焙就會想到的老字號名店，「優良產品的店家」、「爺爺傳下來的工具真的用不壞」。

老闆退休、師傅退場 自製模具成絕響

老闆黃聖三接受媒體訪問時坦言，經營走道該退休的時候「年紀大了」。店內多數烤盤與模具皆出自自家工廠，背面仍可見「白鐵號出品」字樣，但隨著師傅全數退休，已無法再持續生產。鎮店之寶、曾經全台學校都在用的瓦斯烤箱，也早已成為絕版品。

粉專原文公告 走過一甲子的告別

白鐵號宣布1月22日正式結束營業，發文中感嘆「從南京東路到民生東路，走過了一甲子，讓這間小小的店，累積許多溫暖又珍貴的回憶。」並宣布全面清倉出清。