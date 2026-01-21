今明最冷下探8度　北東有雨「高山有望降雪」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

強烈大陸冷氣團影響，今天到明天清晨最冷，局部地區下探8度，北部及東半部降雨增加，高山有降雪機率。周六冷氣團減弱，天氣轉為穩定，下周二又有東北季風南下，北部及東半部降雨再增加。

中央氣象署預報員劉宇其表示，強烈大陸冷氣團影響，今天到明天清晨最冷，目前冷空氣高壓在蒙古上空，逐漸往東南方移動影響台灣，伴隨東北風強勁，持續發布強風特報，恆春有平均風力9級、陣風11級機率。

劉宇其指出，今天是強烈冷氣團南下過程，截至上午9時50分，台南以北、宜蘭已有12度以下低溫，最低溫在馬祖東引7.3度，內陸近山區也有9、10度，預計會持續降溫。

劉宇其表示，今天基隆北海岸、宜蘭容易有降雨情形，北部、東半部都有零星短暫雨，中南部多雲到晴，北部及東半部整天寒冷，中南部留意日夜溫差。今晚到明天清晨北部及宜蘭低溫10至12度，局部地區不排除有8、9度，其他地區普遍都有12度以下。

他指出，強烈大陸冷氣團影響到後天，周六冷氣團減弱，溫度逐漸回升，下周二又有一道鋒面通過，東北風又會增強。

溫度方面，劉宇其指出，今、明天北部溫度偏低，其他地區也偏冷，周五白天逐漸回溫，周六明顯回暖，夜晚及清晨仍要留意低溫，下周二東北季風影響，北部又會略為降溫。

劉宇其表示，今、明天北部及東半部有雨，基隆北海岸、雙北山區有較大雨勢，中部山區也有零星降雨。周五逐漸轉乾，下周日、周一天氣最穩定，下周二北部及東半部降雨又會增加。

另外，他也說，明、後天北部及宜蘭2000公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上高山有局部降雪機率。下周日、周一中南部要留意局部霧。

