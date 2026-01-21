估剩8℃！　最冷時刻到

▲做好保暖工作。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天至周五強冷空氣籠罩，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合強烈大陸冷氣團的機率為最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右。

今晨最低9.4度

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨；截至5時，本島縣市平地的最低氣溫為雲林（古坑鄉）9.4度，新竹（湖口鄉）9.6度，新北（石門區）9.7度，各地區平地的最低氣溫約在9至12度。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至周五強冷空氣籠罩，今天、周四北部整天濕冷，北部、東半部有局部雨；周五白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部三天皆是晴時多雲、白天偏涼、早晚冷。

估最低溫探8度

吳德榮指出，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右，因未達寒流，其低溫也遠不如上波，但由於濕冷，感覺特別冷，要注意保暖莫輕忽。

吳德榮分析，今天、周四2000公尺以上高山（太平山、合歡、雪山、⋯等）皆有降雪的機率，飄雪可期待；周六至下周二各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間輻射冷卻強，早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。

吳德榮表示，下周二下午起至下周五，另一波弱冷空氣（東北季風等級）南下，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。