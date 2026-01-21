NET「石虎衣」遭控侵權！創作者曝雙贏後續　全場讚：期待

▲石虎抱抱作者已和NET協商。（圖／翻攝自Threads、石虎抱抱）

記者鄺郁庭／綜合報導

本土連鎖平價服飾品牌 NET 近期推出繡有石虎圖案的新款服飾，卻遭網友發現，該圖案與 LINE 貼圖「石虎抱抱」角色外型高度相似。「石虎抱抱」作者則表示，從未授權 NET 使用相關圖像。不過，作者20日也在粉專更新後續，「雙方已達成初步共識，將朝向『商業授權』模式展開後續合作。」

「石虎抱抱～」在粉專更新近況，團隊已與 NET 團隊完成會面，這次事件中，NET 不僅迅速回應，也「確實地坦承疏失、表達歉意」，更主動提出解方，讓團隊感受到企業願意負責的態度。對於外界關注的商品去向，石虎抱抱也說明，目前已先暫時下架，「待細節塵埃落定後，會第一時間向大家報告。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

將走「商業授權」模式合作

針對後續發展，石虎抱抱透露，雙方已針對合作方向取得初步共識，將以「商業授權」模式繼續洽談，並強調會確保流程嚴謹，保障創作與保育理念。文末也特別向支持的粉絲喊話，「感謝虎友們這一兩天內的關心與支持，這對我們來說非常重要！」

貼文一出，底下湧入大量正面回應，不少網友直呼「太好了！！期待商品上架」、「NET目前的處理很有誠意且迅速，期待後續成果」。也有人表示「誠意很重要，不要推託找藉口」，還有粉絲開心留言「好棒，又可以買一波了」、「希望有更多好看的衣服」。整體風向明顯轉為支持與期待，盼雙方合作能有圓滿結果。