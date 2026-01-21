濕冷炸裂！粉專示警「北部體感溫度特別低」　網住1縣市：還穿短袖

▲北台灣冷到皮皮挫。（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

強烈冷氣團發威中！許多網友哀號「又濕又冷根本行走冷凍庫」，不僅下雨、風又大，體感溫度比實際更低。氣象預報也提醒，今起至週五（23日）清晨，是這波冷氣團最強、最凍的時段，全台都得注意保暖。不過有高雄民眾直呼，早上出太陽，看到一堆人穿短袖。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，北台灣因為下雨加上風大，導致體感溫度特別低，「濕寒感受真的很有感」，值得注意的是，從今起至周五凌晨，「將是這波強烈冷氣團，最強、也最寒冷的時段」。

粉專小邊也提醒，中、南部也因強風影響，沒有太陽的時候，體感溫度同樣偏低、寒意明顯，呼籲大家務必加強保暖。

高雄人喊還好：一堆人穿短袖

底下網友熱議，「冷就算了，基隆一直下雨超煩」、「屏東早上有冷到...」「這才是冬天的樣子」、「家醫科醫師提醒：這幾天又濕又冷，有心血管疾病的民眾注意保暖跟血壓變化」。

不過有高雄網友直呼，「高雄還好！前天是夏天，昨天白天是夏天，晚上秋天，今天也像秋天」、「高雄還好，出太陽還一堆人穿短袖」、「高雄市現在還好，覺得上一波比較冷」。

一路冷到周五！高山可能下雪



氣象署預報員鄭傑仁表示，今天到周五強烈冷氣團影響，今天、周四降雨較多，基隆北海岸、大台北山區有雨，並有局部大雨機率，桃園以北及宜蘭有短暫雨，花蓮、竹苗、台東、恆春半島、中南部山區有局部或零星短暫雨；這幾天北部、宜蘭2000公尺高山，以及各地3000公尺高山有零星降雪機會。

鄭傑仁表示，周五水氣減少，基隆北海岸、東半部、恆春半島、中部以北山區有局部或零星短暫雨；周六、周日強烈冷氣團減弱，氣溫稍回升，早晚因輻射冷卻仍偏冷，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨。

鄭傑仁提到，下周一水氣更減少，氣溫更回升，僅東半部零星短暫雨；下周二東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨。