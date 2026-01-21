快訊／今晨9.1℃！　3縣市大雨特報

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

北北基大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在雲林縣古坑的9.1度。氣象署預報員鄭傑仁表示，今天、周四降雨較多；預估這波強烈冷氣團影響，今晚到周四清晨最冷。

北北基大雨特報

氣象署發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周四晚上，屏東縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

鄭傑仁接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五強烈冷氣團影響，今天、周四降雨較多，基隆北海岸、大台北山區有雨，並有局部大雨機率，桃園以北及宜蘭有短暫雨，花蓮、竹苗、台東、恆春半島、中南部山區有局部或零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



今至周五高山可能下雪

鄭傑仁說，預估今晚到周四最冷，台南以北、宜蘭低溫10-12度，高屏花東13-15度；今天到周五北部、宜蘭2000公尺高山，以及各地3000公尺高山有零星降雪機會。

鄭傑仁表示，周五水氣減少，基隆北海岸、東半部、恆春半島、中部以北山區有局部或零星短暫雨；周六、周日強烈冷氣團減弱，氣溫稍回升，早晚因輻射冷卻仍偏冷，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨。

鄭傑仁提到，下周一水氣更減少，氣溫更回升，僅東半部零星短暫雨；下周二東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨。