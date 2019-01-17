郵局宣布包裹、快捷郵件3/4起調漲！　「資費最高漲20元」

▲中華郵政發言人郭純陽說明郵局國內包裹、快捷資費調整。

▲中華郵政國內包裹、快捷郵件資費3/4調漲。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

因應國內包裹、快捷郵件資費已經18年、12年都沒有調漲資費，中華郵政宣布，為合理反映服務成本，自108年3月4日起，調整國內包裹及國內快捷郵件部分重量級距及資費。預計調整後有3成包裹郵資受到影響，最高調漲20元。

▲國內包裹新舊資費比較表。（圖／中華郵政提供）

國內包裹部分，原重量「不逾5公斤」級距，拆分為「不逾3公斤」及「逾3公斤不逾5公斤」2個級距。3公斤以下包裹不調整資費，但3公斤至10公斤調高資費10元；超過10公斤不超過20公斤，調高資費20元，但各式便利箱（袋）仍維持不變。

▲資費調整部分，國內包裹、快捷在1~3公斤以下，資費都不調整。（圖／記者賴文萱攝）

國內快捷部分，將原重量「逾1公斤不逾5公斤」級距，拆分為「逾1公斤不逾3公斤」及「逾3公斤不逾5公斤」2個級距。不逾10公斤各級距中，逾1公斤不超過3公斤快捷，資費維持不變，其餘各級距均調高資費10元；逾10公斤不逾20公斤的各級距均調高資費20元。

▲國內快捷郵件新舊資費比較表。（圖／中華郵政提供）

中華郵政發言人郭純陽指出，調整資費後，包裹預計增加4千多萬收入，快捷約2400萬收入，但他強調，在1至3公斤以下的包裹、快捷占多數，約佔7成以上，為維持競爭力因此不調整資費，真正受影響到的不到3成。此外，郵局便利箱資費也持續維持原資費，沒有調整，歡迎民眾多加使用。

每年中華郵政包裹量達2500萬件、快捷1000萬件，扣除便利箱及資費不變的件數，推估受到資費影響的件數共達750萬件。至於中華郵政郵務業務損益部分，自91年起至105年止，除104年盈餘1億餘元外皆為虧損，另106年因8月1日起調整國內函件資費，該年度盈餘5.24億元。

▲包裹大小示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政強調，郵局便利包資費維持不調整，民眾可多加利用。（圖／記者賴文萱攝）